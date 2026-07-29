ВС России ударили высокоточным оружием по двум кораблям с грузами ВСУ

ВС России ударили высокоточным оружием по двум кораблям с грузами ВСУ Минобороны России сообщило о поражении двух кораблей с грузами ВСУ

Российские военные с помощью высокоточного оружия поразили два корабля с военными грузами ВСУ, сообщило Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Суда находились в порту Южный.

В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены <...> в порту Южный два сухогруза, доставившие грузы военного назначения, — уточнили в Минобороны.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что Вооруженные силы России поразили территорию завода «Стальканат» в промзоне Одессы. По его словам, украинская армия собирала дроны дальнего действия на объекте. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Кроме того, Вооруженные силы России ударили по промышленному предприятию логистической компании «Рапид» в Киеве. На нем собирали и хранили беспилотники большой дальности. Украинские военные также складывали на объекте дефицитные иностранные комплектующие.

До этого самолет морской авиации Черноморского флота разгромил безэкипажный катер ВСУ. Удар по БЭКу произошел в акватории Черного моря.