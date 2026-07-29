Группа BTS бойкотировала Grammy из-за необычной новой категории

Южнокорейская группа BTS отказалась от участия в церемонии Grammy 2027 года в знак протеста против введения новой отдельной категории для азиатских исполнителей, сообщили участники коллектива в соцсетях. Решение было принято после объявления о создании номинации Best Asian Pop Music Performance, охватывающей K-pop, J-pop и C-pop, которую организаторы объяснили ростом влияния азиатской поп-музыки.

Мы решили в этом году не выдвигать свою кандидатуру на Grammy. Мы надеемся, что музыка будет восприниматься и находить отклик у людей не по региональному или языковому признаку, а как музыка сама по себе, — написали все семь участников группы в своих соцсетях.

Представители лейбла HYBE отметили, что другие артисты компании будут принимать решение самостоятельно.

Источники агентства Yonhap News в индустрии назвали новую категорию «искусственным ограничением» возможностей корейских исполнителей, которые в последние годы завоевали мировую популярность. При этом ни один K-pop-артист, включая BTS, до сих пор не получал Grammy.

Ранее сообщалось, что около 18,4 млн зрителей по всему миру посмотрели трансляцию первого с 2022 года концерта южнокорейской музыкальной группы BTS на платформе Netflix. Речь идет о суммарной аудитории прямого эфира и записи, которую посмотрели в течение суток после концерта.