25 марта 2026 в 11:11

Стало известно, сколько зрителей посмотрели концерт BTS на Netflix

Концерт BTS на Netflix посмотрели 18,4 млн человек

Группа кей-поп BTS Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press
Около 18,4 млн зрителей по всему миру посмотрели трансляцию первого с 2022 года концерта южнокорейской музыкальной группы BTS на платформе Netflix, сообщили в стриминговом сервисе. Речь идет о суммарной аудитории прямого эфира и записи, которую посмотрели в течение суток после концерта. Само выступление длилось час и началось 21 марта в 14:00 мск.

Группа доказала, что их влияние стало только сильнее за время перерыва, — говорится в сообщении.

В Netflix отметили, что трансляция концерта заняла первое место в чартах сервиса в 24 странах и вошла в топ-10 в 80 государствах. Кроме того, 27 марта запланирован выход документального фильма о группе.

Ранее сообщалось, что полиция Сеула усилит меры безопасности и привлечет спецназ во время бесплатного концерта BTS из-за угроз теракта. Выступление прошло на площади Кванхвамун. Накануне группа представила первый за шесть лет полноформатный альбом.

Также СМИ писали, что предстоящее выступление BTS в столице Южной Кореи может помочь экономике страны. Глава Минфина Ку Юн Чхоль заявил, что речь идет о многомиллиардном доходе.

