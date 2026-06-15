Бокерия назвал две главные причины детского ожирения

Главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, академик РАН Лео Бокерия назвал фастфуд и нехватку двигательной активности главными причинами ожирения у детей. Он обратил внимание, как много времени молодые люди проводят за гаджетами, передает РИА Новости.

Основных причин детского ожирения две — фастфуд и гиподинамия. <…> Нельзя не ужасаться факту, как много времени юноши, молодые люди проводят сегодня, уткнувшись в свои гаджеты, — посетовал Бокерия.

Ранее терапевт Зумруд Омарова заявила, что в жаркую погоду можно не только страдать от духоты, но и скорректировать вес. По словам врача, достичь этого помогает правильно построенный питьевой режим, в частности употребление определенных напитков — например, сока или чайного гриба.