Врач рассказала, какие напитки помогают сбросить вес в жару

В жаркую погоду можно не только страдать от духоты, но и скорректировать вес, рассказала NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зумруд Омарова. По словам врача, достичь этого помогает правильно построенный питьевой режим, в частности употребление определенных напитков — например, сока или чайного гриба.

Правильно построенный питьевой режим помогает сбросить лишний вес. Сок помогает побороть чувство голода, так как он содержит калории. Если вы следите за фигурой, выпивать лучше не больше трех стаканов и разбавлять его водой. Сбросить вес также поможет чайный гриб. Напиток богат антиоксидантами и особенно полезен людям и сахарным диабетом, — сказала Омарова.

Квас, кефир и йогурт, по словам терапевта, отлично утоляют жажду, однако тем, кто не хочет набрать лишние килограммы, к ним стоит относиться с осторожностью. В жару организм теряет в полтора раза больше влаги, чем обычно, напомнила эксперт. При этом лучше всего утоляет жажду обычная питьевая вода, добавила Омарова.

Ранее стало известно, что во время похудения жир не превращается в мышцы, не выходит с потом и не сгорает. На 84% он становится углекислым газом, который человек выдыхает. Режим сна и потребление воды — это фундаментальные факторы для похудения, которые нельзя игнорировать.