Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 09:08

Мирра Андреева вернулась в топ-5 рейтинга WTA, даже не выходя на корт

Мирра Андреева поднялась с шестого на пятое место в обновленном рейтинге WTA

Мирра Андреева Мирра Андреева Фото: Michael Baucher/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на пятую строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации, сообщается на сайте WTA. На минувшей неделе она не принимала участия в турнирах, решив отдохнуть после выступления на грунтовых кортах Парижа.

Однако несмотря на это, Андреева смогла подняться еще на одну строчку — с шестого на пятое место, опередив представительницу США Аманду Анисимову. Лидирует в рейтинге по-прежнему Арина Соболенко из Белоруссии. В топ-3 также входят Елена Рыбакина из Казахстана и Ига Свентек из Польши. Россиянка Диана Шнайдер сохранила 16-е место.

Ранее Андреева рассказала, что планирует потратить призовые за победу на «Ролан Гаррос» на набор LEGO. Россиянка отметила, что уговаривает родителей на эту покупку, но они пока не соглашаются. Девушка стала третьей самой молодой победительницей турнира Большого шлема в истории после Марии Шараповой и Эммы Радукану.

До этого представитель Германии Александр Зверев обыграл итальянца Флавио Коболли в финальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходил в Париже. Спортсмен одержал первую победу в карьере на турнире Большого шлема.

Спорт
Мирра Андреева
теннисистки
WTA
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог оценил вероятность подписания мирной сделки США и Ирана
«Какая-то ошибка»: Михалков отказался решать проблемы российского кино
Финэксперт спрогнозировал, как изменится ключевая ставка в ближайшее время
Баня загорелась в поместье беглого украинского олигарха на Рублевке
Самая богатая женщина Австралии вложила в компанию Маска космическую сумму
Жительница Архангельской области избивала четырехлетнюю дочь семь месяцев
Сделка между Ираном и США спровоцировала рост биткоина
«Месячная норма осадков»: москвичам пообещали мокрую и холодную неделю
Пожары охватили тысячи гектаров леса в российских регионах
Раскрыты «безопасные» планы ЦАХАЛ на Ливан, Сирию и сектор Газа
В Мексике нашли мертвой 19-летнюю футболистку
Мигрант притворился работником отеля и изнасиловал трех туристок
ФСБ пресекла хищение акций российских компаний на семь миллиардов рублей
Альпинистка погибла страшной смертью на второй по высоте вершине мира
«Пружина сжата»: жители Константиновки пришли на помощь российским бойцам
Дмитриев обвинил западные СМИ в попытках скрыть правду
«Мы переломили»: комбат о состоянии ВСУ после успехов в Константиновке
«Блокированы»: Пушилин рассказал, что происходит в Константиновке
В Сочи парализовало международный аэропорт
Российские бойцы отучили ВСУ запускать по пять гексакоптеров одновременно
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.