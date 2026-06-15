Мирра Андреева вернулась в топ-5 рейтинга WTA, даже не выходя на корт

Мирра Андреева вернулась в топ-5 рейтинга WTA, даже не выходя на корт Мирра Андреева поднялась с шестого на пятое место в обновленном рейтинге WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на пятую строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации, сообщается на сайте WTA. На минувшей неделе она не принимала участия в турнирах, решив отдохнуть после выступления на грунтовых кортах Парижа.

Однако несмотря на это, Андреева смогла подняться еще на одну строчку — с шестого на пятое место, опередив представительницу США Аманду Анисимову. Лидирует в рейтинге по-прежнему Арина Соболенко из Белоруссии. В топ-3 также входят Елена Рыбакина из Казахстана и Ига Свентек из Польши. Россиянка Диана Шнайдер сохранила 16-е место.

Ранее Андреева рассказала, что планирует потратить призовые за победу на «Ролан Гаррос» на набор LEGO. Россиянка отметила, что уговаривает родителей на эту покупку, но они пока не соглашаются. Девушка стала третьей самой молодой победительницей турнира Большого шлема в истории после Марии Шараповой и Эммы Радукану.

До этого представитель Германии Александр Зверев обыграл итальянца Флавио Коболли в финальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходил в Париже. Спортсмен одержал первую победу в карьере на турнире Большого шлема.