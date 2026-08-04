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04 августа 2026 в 10:10

ВСУ пытались атаковать российский регион с помощью 179 дронов

Хинштейн: в Курской области за сутки сбиты 179 дронов

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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В Курской области с 09:00 3 августа до 09:00 4 августа сбиты 179 вражеских беспилотников различного типа, сообщил в мессенджере МАКС губернатор Александр Хинштейн. По его словам, враг 91 раз применил артиллерию по отселенным районам, 15 раз атаковал территорию с помощью взрывных устройств.

Всего в период с 09:00 3 августа до 09:00 4 августа сбито 179 вражеских беспилотников различного типа. 91 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 15 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств, — сказано в сообщении.

По словам губернатора, в Рыльском районе в деревнях Тереховка и Рыжевка уничтожены два дома, на хуторе Звягин — грузовик, в селе Щекино — автомобиль и комбайн, в поселке Марьино — крыша и фасад здания. В селе Илек Беловского района повреждена крыша одного дома и остекление другого, уточнил он.

Утром 4 августа пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали 320 украинских беспилотников над регионами России. В ночь на 3 августа сбили 131 БПЛА. Утром 2 августа в Минобороны сообщили о перехвате 635 украинских беспилотников.

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