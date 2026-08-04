СК завершил расследование дела о нападении автоподставщиков на полицейского СК завершил расследование подставного ДТП и нападения на полицейского в Москве

Следователи завершили расследование дела в отношении троих молодых людей, вымогавших деньги у водителя и напавших на полицейского в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России. Преступная группа состояла из двух мужчин и их 16-летней соучастницы.

Уголовное дело передано для направления в суд, — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел в конце июня на улице Маросейке, где сообщники разыграли перед водителем подставную аварийную ситуацию. Девушка нарочно спровоцировала столкновение с проезжавшей машиной вне зоны пешеходного перехода. Сразу после этого двое ее подельников начали угрожать автовладельцу вызовом ДПС и требовали передать им 10 тыс. рублей.

При попытке пресечь противоправные действия злоумышленники оказали жесткое сопротивление и применили насилие к прибывшему сотруднику полиции. На время следствия мужчин отправили в СИЗО, а несовершеннолетнюю участницу подстав поместили под домашний арест.

Ранее Новоильинский районный суд Новокузнецка отправил под домашний арест мужчину, напавшего с бритвой на местного жителя, а затем и на полицейского. Инцидент произошел 26 июля во время бытового конфликта. При задержании злоумышленник оказал сопротивление и ранил правоохранителя, тот получил резаную рану предплечья.