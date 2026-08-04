Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 10:57

СК завершил расследование дела о нападении автоподставщиков на полицейского

СК завершил расследование подставного ДТП и нападения на полицейского в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Следователи завершили расследование дела в отношении троих молодых людей, вымогавших деньги у водителя и напавших на полицейского в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России. Преступная группа состояла из двух мужчин и их 16-летней соучастницы.

Уголовное дело передано для направления в суд, — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел в конце июня на улице Маросейке, где сообщники разыграли перед водителем подставную аварийную ситуацию. Девушка нарочно спровоцировала столкновение с проезжавшей машиной вне зоны пешеходного перехода. Сразу после этого двое ее подельников начали угрожать автовладельцу вызовом ДПС и требовали передать им 10 тыс. рублей.

При попытке пресечь противоправные действия злоумышленники оказали жесткое сопротивление и применили насилие к прибывшему сотруднику полиции. На время следствия мужчин отправили в СИЗО, а несовершеннолетнюю участницу подстав поместили под домашний арест.

Ранее Новоильинский районный суд Новокузнецка отправил под домашний арест мужчину, напавшего с бритвой на местного жителя, а затем и на полицейского. Инцидент произошел 26 июля во время бытового конфликта. При задержании злоумышленник оказал сопротивление и ранил правоохранителя, тот получил резаную рану предплечья.

Москва
СК РФ
нападения
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 200 картин чуть не сгорели при пожаре в двхэтажном доме
Фотография Путина обернулась сроком для пенсионерки с Украины
Обстановка в Крыму 4 августа: что с поездами, какие отменены, как доехать
Банда организаторов подставных свиданий предстанет перед судом
В Азербайджане появится участок для голосования на выборах в Госдуму
Иномарка наехала на пешеходов в российском регионе
США тайно готовят Тайвань к войне с Китаем
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 августа: где сбои в РФ
«Верим в него»: тренер «Крыльев Советов» об игре Макарова в РПЛ
Полиция ищет водителя катера, отрезавшего голову дайверу
Экономист рассказал, как формируется курс рубля
Азербайджан напомнил о необходимости изменения Конституции Армении
Членов украинского пантеона признали в России пособниками нацистов
Пострадавший при атаке БПЛА умер в больнице
«Дух реваншизма»: военэксперт о размещении ФРГ подразделения РЭБ в Литве
Раскрыты две версии взрывов в Хмельницком, где нашли фрагменты тел военных
Россиянам раскрыли новые правила по обращению с багажом в транспорте
Мошенники семь часов издевались над ребенком, угрожая обысками
«Сухой месяц» прошел в Лондоне впервые за 155 лет
Почему не работает Telegram 4 августа: замедление, сбои, последние новости
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.