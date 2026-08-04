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04 августа 2026 в 11:43

Более 200 картин чуть не сгорели при пожаре в двухэтажном доме

МЧС: свыше 200 картин спасли из квартиры в загоревшемся доме в Калининграде

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Калининграде пожарные спасли более 200 картин из квартиры в двухэтажном доме с мансардой на переулке Грибоедова, признанном объектом культурного наследия, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в МАКСе. Возгорание произошло вечером 3 августа, огонь полностью ликвидирован.

Из здания эвакуированы 24 человека, в том числе шесть детей. Огнем уничтожена двухкомнатная квартира на мансардном этаже, сгорела металлочерепичная кровля сложной планировки на площади 120 квадратных метров. Все картины переданы собственнику. Причины пожара устанавливаются.

В одной из квартир дома пожарные и спасатели спасли около 200 картин. Все произведения переданы собственнику, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) сообщила, что возгорание произошло на складе Wildberries в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Красном Бору Ленинградской области. Люди были заблаговременно эвакуированы, пострадавших нет.

До этого в Ленинградской области вспыхнул автокран. Инцидент произошел на 56-м километре Приморского шоссе в сторону Зеленогорска. По предварительным данным, пострадал водитель, движение на трассе временно перекрыли.

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