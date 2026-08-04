Олимпийская чемпионка оценила выступление синхронисток из России на ЧЕ-2026 Чемпионка Вайцеховская сравнила выступление синхронисток из РФ с работой часов

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, обозреватель Елена Вайцеховская призналась, что считает «крутым» выступление российских синхронисток на ЧЕ-2026 в Париже, сообщает RT. Ее особенно поразила концовка программы.

Кроме того, у тебя это первый чемпионат Европы и дико страшно. Потому что проиграно уже черт знает сколько видов и конца-краю этой тенденции не видать. И вот на всем этом девочки выходят и залихватски работают как часы. Как? Девчонки, не только те, что в воде, но и что на бортике стояли, вы крутые, — заявила Вайцеховская.

Олимпийская чемпионка подчеркнула, что спортсменки отлично справились, несмотря на экстремальную нагрузку, секретность тренировочной связки и волнение. По ее словам, для многих участниц это был первый чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что российские синхронистки Майя Дорошко и Елизавета Минаева завоевали серебряные медали чемпионата Европы по водным видам спорта в технической программе. Россиянки набрали 302,9950 балла.