МИД Катара сообщил о прогрессе на переговорах США и Ирана

МИД Катара сообщил о прогрессе на переговорах США и Ирана

Министерство иностранных дел Катара заявило о достижении значительного прогресса на переговорах по урегулированию отношений между США и Ираном. Представитель министерства Маджид бен Мухаммед аль-Ансари добавил, что стороны обмениваются проектами соглашения через посредников, передает ТАСС.

Я могу подтвердить, что усилия продолжаются прямо сейчас, — сказал аль-Ансари.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани ситуацию на Ближнем Востоке. Особый акцент в ходе переговоров дипломаты сделали на обострении напряженности в зоне Персидского залива.

До этого стало известно, что на предстоящих переговорах Вашингтон и Тегеран планируют обсудить открытие Ормузского пролива. Кроме того, в повестке встречи — прекращение атак и снятие морской блокады Ирана. По информации СМИ, США обязуются снять морскую блокаду Ирана и позволить Тегерану экспортировать нефть в соответствии с предварительным соглашением о прекращении огня. При этом отмечается, что сделка пока не достигнута.