Политолог ответил, повторится ли миграционный кризис в ЕС Политолог Кортунов: миграционный кризис в ЕС может повториться

Миграционный кризис в странах Евросоюза может повториться при стечении обстоятельств, рассказал URA.RU политолог Андрей Кортунов. Он отметил, что ситуация может возникнуть по трем причинам, одной из которых является миграция из Ближнего Востока.

Во-первых, это политические беспорядки в странах Северной Африки или Ближнего Востока, которые спровоцируют массовый отток вынужденных мигрантов. Например, обвал иранской государственности, дестабилизация в Афганистане или появление новых «несостоявшихся» государств в зоне Сахеля, — объяснил Кортунов.

Политолог подчеркнул, что второй причиной может стать негативный эффект от законодательства Испании, которое не позволяет автоматически депортировать мигрантов. В качестве третьей причины он привел действие социальных программ адаптации и интеграции мигрантов в богатых странах ЕС.

Ранее экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что миграционный кризис в испанском анклаве Сеута показал отсутствие единства и солидарности в Евросоюзе. По его словам, европейская солидарность отсутствовала самым явным образом, а произошедшее иллюстрировало раскол внутри блока.