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03 августа 2026 в 13:19

В США раскрыли повестку предстоящих переговоров с Ираном

AP: США и Иран обсудят открытие Ормузского пролива и прекращение атак

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На предстоящих переговорах Вашингтон и Тегеран планируют обсудить открытие Ормузского пролива, пишет Associated Press со ссылкой на источник. Кроме того, в повестке встречи — прекращение атак и снятие морской блокады Ирана.

Предложение предусматривает открытие Ормузского пролива и прекращение атак по всему региону, включая нападения поддерживаемых Ираном формирований в Ираке на арабские страны Персидского залива и Иорданию, — сказал источник.

По информации издания, США обязуются снять морскую блокаду Ирана и позволить Тегерану экспортировать нефть в соответствии с предварительным соглашением о прекращении огня. При этом отмечается, что сделка пока не достигнута.

Ранее Корпус стражей Исламской революции сообщил об ударах по двум танкерам в акватории Ормузского пролива. Как заявили иранские войска, данные судна предприняли попытку следовать по неодобренному фарватеру, проигнорировав подаваемые сигналы.

Кроме того, представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что Иран перекроет Ормузский пролив для государств и организаций, которые одобрят инициативу американского президента Дональда Трампа об использовании иранских замороженных активов.

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Иран
войны
переговоры
Ормузский пролив
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