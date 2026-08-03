В США раскрыли повестку предстоящих переговоров с Ираном

На предстоящих переговорах Вашингтон и Тегеран планируют обсудить открытие Ормузского пролива, пишет Associated Press со ссылкой на источник. Кроме того, в повестке встречи — прекращение атак и снятие морской блокады Ирана.
Предложение предусматривает открытие Ормузского пролива и прекращение атак по всему региону, включая нападения поддерживаемых Ираном формирований в Ираке на арабские страны Персидского залива и Иорданию, — сказал источник.
По информации издания, США обязуются снять морскую блокаду Ирана и позволить Тегерану экспортировать нефть в соответствии с предварительным соглашением о прекращении огня. При этом отмечается, что сделка пока не достигнута.
Ранее Корпус стражей Исламской революции сообщил об ударах по двум танкерам в акватории Ормузского пролива. Как заявили иранские войска, данные судна предприняли попытку следовать по неодобренному фарватеру, проигнорировав подаваемые сигналы.
Кроме того, представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что Иран перекроет Ормузский пролив для государств и организаций, которые одобрят инициативу американского президента Дональда Трампа об использовании иранских замороженных активов.