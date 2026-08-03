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03 августа 2026 в 14:08

Финансист объяснил, как в августе будут выплачивать зарплату

Финансист Балынин: в августе пройдет перераспределение между авансом и расчетом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В августе 2026 года изменится распределение выплат между авансом и окончательным расчетом, рассказал «ФедералПресс» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он отметил, что это произойдет из-за сдвига числа рабочих дней в первой и второй половинах месяца.

Трудовым кодексом РФ установлено, что выплата зарплаты производится не реже чем два раза в месяц. Причем выплата оклада за каждую из частей месяца осуществляется с учетом приходящегося числа рабочих дней. На размер выплачиваемой за месяц суммы большое число выходных и праздничных дней в августе никак не повлияет, но на распределении величины оклада в аванс и итоговый расчет за месяц отразится, — рассказал Балынин.

Финансист подчеркнул, что в августе 2026 года будет 21 рабочий день: 10 — в первой половине месяца, 11 — во второй. По его словам, в 2025 году распределение было зеркальным — 11 и 10 рабочих дней соответственно.

Ранее Балынин рассказал, что каждый час работы в ночное время должны оплачивать в повышенном размере. Он уточнил, что речь идет о занятости с 22:00 до 06:00.

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