Экономист рассказал об особенностях оплаты работы в ночное время Доцент Балынин: каждый час ночной работы оплачивается в повышенном размере

Каждый час работы в ночное время должны оплачивать в повышенном размере, напомнил в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Он уточнил, что речь идет о занятости с 22:00 до 06:00. По его словам, минимальный размер оплаты труда в такой период составляет 20% часовой тарифной ставки (должностного оклада).

Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Если допустим, что оплата труда за час работы составляет 500 рублей, а гражданин отработал в ночное время четыре часа, то тогда минимальная сумма выплаты за этот промежуток равна 2,4 тыс. рублей (вместо 2 тыс. рублей), — объяснил Балынин.

Он добавил, что размер доплаты за труд в ночное время определяется коллективным договором либо локальным нормативным актом, который принимается с учетом мнения представительного органа работников. Кроме того, соответствующие условия могут быть включены в индивидуальный трудовой договор.

Ранее юрист Михаил Меркулов заявил, что инвалиды, а также некоторые другие категории работников имеют право уходить с работы раньше без потери зарплаты, если это предусмотрено законодательством. Он напомнил, что такие нормы закреплены в Трудовом кодексе РФ.