Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 12:10

Экономист рассказал об особенностях оплаты работы в ночное время

Доцент Балынин: каждый час ночной работы оплачивается в повышенном размере

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Каждый час работы в ночное время должны оплачивать в повышенном размере, напомнил в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Он уточнил, что речь идет о занятости с 22:00 до 06:00. По его словам, минимальный размер оплаты труда в такой период составляет 20% часовой тарифной ставки (должностного оклада).

Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Если допустим, что оплата труда за час работы составляет 500 рублей, а гражданин отработал в ночное время четыре часа, то тогда минимальная сумма выплаты за этот промежуток равна 2,4 тыс. рублей (вместо 2 тыс. рублей), — объяснил Балынин.

Он добавил, что размер доплаты за труд в ночное время определяется коллективным договором либо локальным нормативным актом, который принимается с учетом мнения представительного органа работников. Кроме того, соответствующие условия могут быть включены в индивидуальный трудовой договор.

Ранее юрист Михаил Меркулов заявил, что инвалиды, а также некоторые другие категории работников имеют право уходить с работы раньше без потери зарплаты, если это предусмотрено законодательством. Он напомнил, что такие нормы закреплены в Трудовом кодексе РФ.

Общество
работа
экономисты
финансы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Индии отреагировали на атаки Украины по торговым судам
Минобороны перечислило преимущества освобождения Коммунаровки
Holidayboy и Клава Кока стали хедлайнерами DDX Fitness FEST 2026
Стало известно о еще двух жертвах новых ударов по Белгородской области
Адвокат ответила, вернутся ли деньги за сгоревший на Wildberries товар
При атаке ВСУ в Запорожье погиб начальник управления ГРЧЦ и его дети
Два слесаря отправятся в колонию из-за взрыва газа в Стерлитамаке
Прохожие поймали на одеяло выпавшего из окна четырехлетнего мальчика
Врач раскрыл, какие болезни могут скрываться за непереносимостью лактозы
Гастроэнтеролог рассказала, как распознать и лечить норовирус
Цена на нефть марки Brent обвалилась до минимума 17 июля
Названа главная ошибка при первой помощи после нападения собаки
В престижной школе для элиты нашли детей диктаторов
«Радио Судного дня» вышло в эфир на фоне ударов по Белгороду
«Важная беседа»: в Кремле оценили встречу Путина с военными моряками
«Информация появилась»: Песков о перспективе воздушного перемирия
Путин проведет международный телефонный разговор
В Кремле сделали заявление о вооружении торговых судов России
В ГД ответили, сможет ли РФ взыскать ущерб с ВСУ за действия в Донбассе
В Минздраве раскрыли число заболевших в 2025 году гепатитом россиян
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.