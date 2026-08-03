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03 августа 2026 в 14:37

На Западе раскрыли, какой «сюрприз» Зеленский припас для ЕС

Economist: Зеленский не принял необходимые для вступления Украины в ЕС реформы

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский не проводит реформы, требуемые для вступления страны в Евросоюз, пишет издание Economist. По его данным, переговоры по ключевым аспектам, таким как верховенство закона, демократии, противодействии коррупции официально начались в июне. При этом изначально планировалось, что Киев приступит к внедрению соответствующих норм шестью месяцами ранее.

Чарующие улыбки лидеров лишь затушевали досадный факт: хотя конечная цель Украины — членство в ЕС, она откровенно медлит с проведением необходимых реформ, — говорится в публикации.

До этого в российской разведке сообщили, что европейские лидеры категорически отрицают возможность вступления Украины в Евросоюз. По информации ведомства, у ЕС нет ресурсов, чтобы удовлетворить завышенные запросы украинцев.

Ранее стало известно, что Украина может получить дополнительные €8,3 млрд финансирования от Евросоюза в 2026 году с соблюдением ряда условий. В Киеве должны обеспечить верховенство права и провести реформы в сфере борьбы с коррупцией. По имеющейся информации, Киев должен с 2024 по 2027 год получить от Европы свыше €50 млрд. Деньги должны пойти на восстановление и модернизацию страны.

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