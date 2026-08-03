Новостной канал Mash набрал свыше 1 млн подписчиков в мессенджере МАКС, в то время как аудитория SHOT достигла 500 тыс. пользователей. Оба проекта — медиабренды News Media Holding. Средний охват одного поста в канале Mash составил 450 тыс. просмотров, а в SHOT — 245 тыс.

Mash удалось выстроить долгосрочные отношения со своими читателями. Мы продолжим инвестировать в оперативность, эксклюзивный контент и развитие новых форматов, поскольку благодаря этому подходу мы заслужили доверие и любовь наших читателей, — отметила гендиретор Mash Надежда Гладченко.

Гендиректор объединенной редакции LIFE и SHOT Денис Арапов, в свою очередь, подчеркнул, что пользователи все чаще выбирает не площадку, а конкретный бренд. По его словам, развитие каналов в МАКС стало важной частью редакционной политики.

Ранее «Дзен» и News Media Holding заключили партнерство в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Сотрудничество позволит реализовать на платформе «Дзен» эксклюзивное развитие проекта Mash Money — нового медиа об экономике и бизнесе для широкой аудитории.