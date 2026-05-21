21 мая 2026 в 15:04

«Дзен» и News Media Holding заключили партнерство на ЦИПР-2026

«Дзен» и News Media Holding заключили партнерство в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Сотрудничество позволит реализовать на платформе «Дзен» эксклюзивное развитие проекта Mash Money — нового медиа об экономике и бизнесе для широкой аудитории. Соответствующий документ подписали гендиректор News Media Holding Максим Иксанов и управляющий директор «Дзена» Александр Толокольников.

Для News Media Holding это партнерство — часть системной стратегии по сегментации медиабизнеса. Мы последовательно развиваем отдельные вертикали под разные интересы аудитории, и запуск Mash Money в «Дзене» — логичный шаг в этом направлении. У аудитории есть потребность в изучении финансовой ситуации в доступном формате. Сотрудничество с «Дзеном» закрывает две задачи: удовлетворение интересов читателей и раскрытие новых возможностей для бизнеса, — отметил Иксанов.

Согласно достигнутым договоренностям, News Media Holding начнет публиковать оригинальный экономический контент в рамках проекта Mash Money на «Дзене». Платформа займется распространением материалов с помощью собственных инструментов. Так, на главной странице dzen.ru появится специальный раздел Mash Money, благодаря чему проект получит доступ к аудитории более 67 миллионов пользователей.

Экономика стабильно входит в топ-5 самых востребованных тем в «Дзене». При этом запрос на контент про сложные финансовые вопросы, написанный простым и понятным языком, остается «вечнозеленым». Соглашение с News Media Holding позволит нам закрыть эту потребность аудитории, а холдингу — выйти с новым медиа на многомиллионную аудиторию платформы, — подчеркнул Толокольников.

Ранее Ассоциация блогеров и агентств представила рейтинг самых эффективных новостных Telegram-каналов и их переходов в МАКС по итогам последних шести месяцев — каналы News Media Holding показали высокие результаты. Mash занял первое место, Baza вошла в пятерку лидеров, а SHOT и «Mash на Мойке» оказались в топ-20.

