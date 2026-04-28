АБА представила рейтинг самых эффективных новостных каналов в Telegram

Ассоциация блогеров и агентств представила рейтинг самых эффективных новостных Telegram-каналов и их переходов в MAX по итогам последних шести месяцев. Каналы News Media Holding показали высокие результаты: Mash занял первое место, Baza вошла в пятерку лидеров, а SHOT и «Mash на Мойке» оказались в ТОП-20.

То, что мы занимаем лидирующие позиции в рейтингах Telegram-каналов, конечно, хорошо. Но нужно понимать, где — пустая статистика, а где цифры подтверждаются фактами. И прислушиваться нужно ко второму случаю. Сегодня мы видим, что наши проекты задают стандарты эффективности для всего рынка, — гендиректор News Media Holding Максим Иксанов.

В АБА подчеркнули, что при формировании оценки использовался комплексный подход. Итоговая позиция каналов определялась на основе нескольких метрик: охватов, ER, вовлеченности аудитории и качества рекламных интеграций. Также анализировалась работа с новыми платформами.

Рейтинг АБА представляет собой практический инструмент для оценки каналов глазами рекламодателей и брендов. Он дает возможность выбирать площадки на основе реальной отдачи, определять каналы с действительно вовлеченной аудиторией и анализировать устойчивость их позиций во времени.

Ранее Иксанов принял участие в шоу «Человеческий фактор в мире ИИ: будущее профессий в медиа». Ведущий Андрей Малахов обсудил с ним, как ИИ влияет на сферу медиа и какие профессии выживут в будущем.