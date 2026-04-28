Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 11:05

АБА представила рейтинг самых эффективных новостных каналов в Telegram

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ассоциация блогеров и агентств представила рейтинг самых эффективных новостных Telegram-каналов и их переходов в MAX по итогам последних шести месяцев. Каналы News Media Holding показали высокие результаты: Mash занял первое место, Baza вошла в пятерку лидеров, а SHOT и «Mash на Мойке» оказались в ТОП-20.

То, что мы занимаем лидирующие позиции в рейтингах Telegram-каналов, конечно, хорошо. Но нужно понимать, где — пустая статистика, а где цифры подтверждаются фактами. И прислушиваться нужно ко второму случаю. Сегодня мы видим, что наши проекты задают стандарты эффективности для всего рынка, — гендиректор News Media Holding Максим Иксанов.

В АБА подчеркнули, что при формировании оценки использовался комплексный подход. Итоговая позиция каналов определялась на основе нескольких метрик: охватов, ER, вовлеченности аудитории и качества рекламных интеграций. Также анализировалась работа с новыми платформами.

Рейтинг АБА представляет собой практический инструмент для оценки каналов глазами рекламодателей и брендов. Он дает возможность выбирать площадки на основе реальной отдачи, определять каналы с действительно вовлеченной аудиторией и анализировать устойчивость их позиций во времени.

Ранее Иксанов принял участие в шоу «Человеческий фактор в мире ИИ: будущее профессий в медиа». Ведущий Андрей Малахов обсудил с ним, как ИИ влияет на сферу медиа и какие профессии выживут в будущем.

Общество
мессенджеры
СМИ
рейтинги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме напомнили о важной мере поддержки для предпенсионеров
«Принимаются меры»: Песков о тушении пожаре в Туапсе после налета ВСУ
Песков заявил о напряженной работе властей по предотвращению ударов ВСУ
В Кремле отреагировали на атаки боевиков в Мали
«Беспомощная актриса»: критик высказалась о Бузовой в «Покровских воротах»
Песков раскрыл важный пункт по информации о местах поражения от атак ВСУ
Диетолог оценила последствия перевернутой пирамиды питания
В России «легла» популярная китайская нейросеть
В Кремле сделали заявление по поводу покушения на Трампа
Невролог поделилась неожиданным способом уснуть при бессоннице
В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
«Без энтузиазма»: стала известна реакция зрителей на спектакль с Бузовой
В Москве пройдет XV Русская Музыкальная Премия
МЧС показало кадры пожара на стройке в Москве
МВД предупредило о новой схеме кражи данных банковских карт
Кирпич, газобетон или каркас: что выбрать для строительства дома
В Кремле раскрыли судьбу парада на 9 Мая в этом году
В Госдуме придумали, как снизить стресс у школьников перед ЕГЭ
Терапевт предупредил о смертельной опасности шашлыков
Орешкин раскрыл, когда мир достигнет пика численности населения
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.