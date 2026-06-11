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11 июня 2026 в 15:47

Политолог оценил, к чему приведут новые санкции против России

Политолог Барановский: новые санкции укрепят российские духовные институты

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
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Новый пакет санкций может привести к консолидации российского общества вокруг традиционных духовных институтов, заявил «ФедералПресс» политолог Спартак Барановский. По его мнению, такую реакцию может вызвать включение патриарха Московского и всея Руси Кирилла в санкционные списки ЕС.

Возникает вполне логичный вопрос: можем ли мы представить ситуацию, при которой Россия ввела бы санкции против папы римского или британского короля Карла III как главы Англиканской церкви? Подобные решения ничего не меняют в политической реальности, но очень многое говорят о качестве управленческих решений в самом Евросоюзе, — рассказал Барановский.

Политолог подчеркнул, что санкционная политика ЕС носит временный характер. По его словам, Евросоюз также может вернуться к закупкам российских энергоресурсов после завершения конфликта.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия выступила с инициативой включить патриарха Кирилла в черный список Евросоюза в составе 21-го пакета антироссийских санкций. Предложение пока находится на стадии рассмотрения.

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