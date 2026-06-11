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11 июня 2026 в 15:37

Миронов призвал продлить срок действия важной льготы для новых регионов

Депутат Миронов: надо продлить упрощенную регистрацию недвижимости в Новороссии

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов призвал продлить упрощенную регистрацию недвижимости в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В беседе с NEWS.ru он отметил, что сокращение льготного периода с начала 2028 года на июль 2026-го вызвало огромное негодование у жителей Новороссии.

Необходимо срочно решить вопрос с возвратом прежнего срока проведения упрощенной регистрации недвижимости в Новороссии. В прошлом году ГД на полтора года сократила льготный период, до июля 2026-го, что вызвало негодование у жителей. Продолжаю получать обращения граждан. Они пишут, что многочисленные организационные проблемы регистрации собственности недвижимости в регионах до сих пор не решены. Ситуацию осложняют атаки ВСУ. Много проблем возникает с посещением Росреестра, МФЦ, кадастровой палаты. Самое время не сокращать сроки, а помочь людям пройти эти «семь кругов ада». До 1 июля осталось мало времени, но продлить льготную регистрацию еще не поздно, и «Справедливая Россия» будет добиваться решения этого вопроса, — высказался Миронов.

Ранее глава Роснедр Олег Казанов заявил, что разведка подземных водных ресурсов на территориях Донбасса и Новороссии успешно ведется государственными предприятиями, а месторождения готовятся к вводу в промышленную эксплуатацию. По его словам, выполняются работы разного масштаба.

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льготы
Сергей Миронов
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