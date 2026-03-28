28 марта 2026 в 11:09

Роснедра нашли решение водного кризиса Донбасса

Роснедра: подземные воды Донбасса и Новороссии готовят к эксплуатации

Разведка подземных водных ресурсов на территориях Донбасса и Новороссии успешно ведется государственными предприятиями, а месторождения готовятся к вводу в промышленную эксплуатацию, сообщил ТАСС глава Роснедр Олег Казанов. По его словам, выполняются работы разного масштаба.

Работы ведутся, это работы разного ранга: от анализа региональной гидрогеологии, прогноза новых объектов до прямых работ по обнаружению и разведке подземных вод. Скажу, что эти работы ведут предприятия государственного сектора геологоразведки, ведут успешно, — указал руководитель ведомства.

Он подчеркнул, что усилия специалистов уже дают ощутимые результаты и позволят внести существенный вклад в обеспечение водой новых субъектов России. Ситуацию с водоснабжением в этих регионах руководитель агентства назвал сложной.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял , что освобождение Краматорско-Славянской агломерации — приоритетная задача для Донецкой Народной Республики. Особое внимание к этому району обусловлено, в частности, проходящим там каналом Северский Донец — Донбасс, который играет ключевую роль в водоснабжении территории.

