Потеря мужа и ребенка, отказ от кино, монастырь: где сейчас Ирина Муравьева

Звезда фильма «Москва слезам не верит» Ирина Муравьева более семи лет не снимается в кино. Почему она отказывается от ролей, что известно о ее личной жизни?

Чем прославилась Муравьева

Ирина Муравьева родилась 8 февраля 1949 года в Москве. После завершения учебы в ГИТИСе она начала свою карьеру в кино. Ее первый фильм вышел в 1973 году — «Разные люди». Но настоящую славу принесла роль Людмилы Свиридовой в «Москва слезам не верит». Этот образ покорил сердца зрителей. Картина получила «Оскар» как лучший иностранный фильм.

«При полной закрытости, при „железном занавесе“ мы благодаря „Оскару“ очень много ездили по европейским и азиатским странам. Если бы я не работала в театре, увидела бы весь мир», — рассказывала актриса.

Муравьева известна своими ролями в фильмах «Самая обаятельная и привлекательная», «Карнавал», «Бабник», «Любовь зла…» и «Не родись красивой». В ее фильмографии более 90 киноработ. Ее последняя роль — продавщица семечек в комедии «Одесский пароход» (2019).

Как сложилась личная жизнь Муравьевой

Ирина Муравьева более 40 лет была замужем за Леонидом Эйдлиным, заслуженным деятелем искусств. Их брак начался в 1973 году, а через два года у пары родился первый сын Даниил.

В 1981 году Муравьева участвовала в съемках фильма «Карнавал». Во время работы над картиной, выполняя один из трюков, она получила травму. Актриса была беременна.

«Во время катания на коньках Ира получила травму, в результате чего потеряла ребенка. Конечно, очень переживала. Я ей сказала: „Не переживай! В твоей жизни будет много радости и много счастья“», — рассказывала народная артистка РФ Екатерина Жемчужная.

В 1983 году Муравьева и Эйдлин стали родителями во второй раз — у них родился сын Евгений. Старший сын, следуя по стопам родителей, окончил ВГИК и Высшую школу сценических искусств Константина Райкина. Младший же выбрал другую стезю: он занимается ресторанным бизнесом и работает на телевидении.

Муж артистки ушел из жизни в 2014 году после инсульта.

Чем сейчас занимается Муравьева

Ирина Муравьева продолжает заниматься творчеством. Она выступает с постановкой «Не в свои сани не садись» и устраивает творческие встречи.

После смерти мужа актриса перестала появляться на экранах и светских мероприятиях, что вызвало слухи о ее возможном уходе в монастырь. Портал «Правда.ру» утверждал, что артистка «с головой ушла в веру и практически полностью изменила свои взгляды на жизнь». Однако Малый театр, где она продолжает работать, эти сведения не подтвердил.

Недавно Муравьева прилетела на гастроли в Казахстан. Ирина Вадимовна редко появляется на публике, поэтому каждый ее выход вызывает бурный интерес. В Караганде ее встретили с особым почетом.

Ирине Муравьевой подарили в Казахстане икону и преподнесли букет. Народная артистка России была тронута. Она также попросила отвезти ее в Свято-Введенский собор Карагандинской и Шахтинской епархии. В храме артистка приложилась к мощам Севастиана Карагандинского. А вечером блистала на сцене Карагандинского театра имени Станиславского.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

