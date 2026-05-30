США получили обломки атаковавших резиденцию Путина БПЛА

Российская сторона передала американским представителям обломки беспилотников, которые пытались поразить одну из президентских резиденций в декабре прошлого года, сообщил глава РФ Владимир Путин. Это было сделано для проведения экспертизы.

Когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации — мы просто передали это для экспертизы, — уточнил Путин.

Свое заявление российский лидер сделал журналистам в пятницу на полях саммита ЕАЭС в Казахстане, куда прибыл с государственным визитом накануне. Путин не уточнил, получила ли американская сторона какие-либо результаты экспертизы.

Во время этой же беседы президент РФ отметил, что реакция европейских стран на кандидатуру экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве возможного переговорщика с Россией со стороны ЕС была неоднозначной. По его словам, наряду с негативными прозвучали и положительные отклики.

Также Путин обращал внимание, что Россия располагает средствами, позволяющими сровнять с землей всех, кто попытается уничтожить базы на ее территории. Глава государства напомнил, что все места, откуда исходит прямая угроза, являются законными целями.