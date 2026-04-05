В Новороссийске после падения обломков БПЛА начался пожар В Новороссийске обломки дронов упали на два предприятия

В Новороссийске обломки дронов упали на территории двух промышленных предприятий, сообщили в пресс-службе оперштаба региона. Пострадавших нет, на одном из объектов возникло небольшое возгорание, которое оперативно потушили.

Обломки БПЛА упали на территории двух предприятий Новороссийска. Пострадавших нет. В одном из случаев произошло возгорание, которое оперативно потушили, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в акватории Таганрогского залива в результате падения обломков украинского дрона был поврежден сухогруз. Судно под иностранным флагом находилось в нескольких километрах от береговой линии.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ ударили по территории белгородского производственного предприятия с помощью БПЛА. По его словам, повреждены емкость и остекление административного здания. Оперативные службы работают на месте.