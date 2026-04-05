ВСУ атаковали производственное предприятие в Белгороде Беспилотник ударил по территории производственного предприятия в Белгороде

ВСУ ударили по территории белгородского производственного предприятия с помощью БПЛА, заявил губернатор Вячеслав Гладков в мессенджере MAX. По его словам, повреждены емкость и остекление административного здания. Оперативные службы работают на месте.

В Белгороде беспилотник ВСУ ударил по территории производственного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, — отметил он.

Ранее Гладков сообщил, что семь человек пострадали при атаке ВСУ с помощью БПЛА на бронированный микроавтобус в селе Замостье Грайворонского округа. По его словам, женщину и четверых мужчин с осколочными ранениями различных частей тела госпитализировали.

Утром 5 апреля пресс-служба Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 87 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской и Ленинградской областей. Также ВСУ пытались атаковать Мордовию и Крым.