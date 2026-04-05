05 апреля 2026 в 09:50

«Нет ничего святого»: семь человек ранило при атаке ВСУ под Белгородом

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Семь человек пострадали при атаке ВСУ с помощью БПЛА на бронированный микроавтобус в селе Замостье Грайворонского округа, заявил в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, женщину и четверых мужчин с осколочными ранениями различных частей тела госпитализировали. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Еще двоих мужчин обследуют. Транспортное средство повреждено.

Сегодня большой православный праздник, однако для врага нет ничего святого, и в этот светлый день они пытаются лишить жизни мирных жителей. Пострадали семь человек, — отметил он.

Утром 5 апреля пресс-служба Минобороны проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 87 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской, Ленинградской областей. Также ВСУ пытались атаковать Мордовию и Крым.

