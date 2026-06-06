В США сообщили о неудавшейся атаке Ирана на страны Ближнего Востока CENTCOM: ВМС США перехватили шесть ракет Ирана на подлете к Бахрейну и Кувейт

Американские военные перехватили несколько баллистических ракет, которые Иран направил в сторону Кувейта и Бахрейна, сообщило в социальных сетях Центральное командование ВС США (CENTCOM). Запуск ракет произошел спустя несколько часов после того, как командование сбило четыре иранских дрона, которые были направлены в Ормузский пролив. Военное командование отметило, что среди американских военнослужащих нет пострадавших, и штаб Пятого флота ВМС США в Бахрейне не получил ущерба.

По предварительным оценкам, шесть из запущенных Ираном ракет были перехвачены, седьмая не достигла своей цели, — говорится в опубликованном заявлении.

Ранее сообщалось, что Иран направил несколько ударных дронов-камикадзе в сторону Ормузского пролива, при этом американские военные сбили как минимум три аппарата. По данным инсайдера, дроны могли быть нацелены как на коммерческие суда, так и на Вооруженные силы США, присутствующие в регионе.

Также президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о планах организовать встречу с верховным лидером Исламской Республики аятоллой Моджтабой Хаменеи. Глава Белого дома добавил, что он принимает участие в переговорном процессе Вашингтона и Тегерана. Он отметил, что переговоры развиваются быстро.