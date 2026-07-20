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20 июля 2026 в 13:56

АЛРОСА представила редкий бриллиант лавандового оттенка за 125 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Компания АЛРОСА в преддверии Дня алмазодобытчика представила редчайший бриллиант лавандового оттенка весом 2,03 карата, сообщила пресс-служба компании. Стоимость ювелирного изделия составляет 125 млн рублей.

Бриллианты этой цветовой группы исключительно редки, особенно после закрытия австралийского рудника Argyle в 2020 году, где добывалось 90% розовых бриллиантов разных оттенков, — говорится в пресс-релизе.

Бриллиант был огранен из алмаза, добытого в Якутии в 2025 году, а возраст кристалла эксперты оценили в 350 млн лет. Процесс огранки занял почти полгода. Известно, что мировые цены на розовые бриллианты выросли почти на 400% за последние десятилетия, а этот камень обладает чистотой VS2.

Ранее стало известно о том, что мировой рынок алмазов и бриллиантов может столкнуться с дефицитом камней уже в конце 2026 года. Причина — ежегодное сокращение складских запасов у огранщиков и продавцов на 15–20 млн карат.

До этого в Архангельской области добыли уникальный алмаз ювелирного качества весом 228,62 карата на месторождении имени Владимира Гриба. Камень стал первым особо крупным кристаллом, найденным в 2026 году.

Россия
бриллианты
украшения
ювелирные украшения
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