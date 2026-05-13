День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 09:28

Летевшего из Дубая россиянина задержали с 330 бриллиантами в штанах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Суд в Подмосковье оштрафовал россиянина за попытку незаконно ввезти в страну партию бриллиантов и постановил конфисковать драгоценности в доход государства, пишет РИА Новости. Мужчина пытался провезти 330 камней в кармане джинсов, которые оценили в 4,7 млн рублей.

Россиянин приобрел в Дубае ограненные природные и синтетические алмазы и ночным рейсом прибыл в аэропорт Шереметьево. В зоне таможенного контроля он прошел через зеленый коридор, заявив об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию.

Во время досмотра ручной клади инспекторы нашли восемь сертификатов Международного геммологического института, а затем пассажир сам достал из кармана джинсов четыре свертка с прозрачными вставками.

Суд установил, что ранее мужчина уже оформлял вывоз дорогого кольца с бриллиантом через красный коридор и знал порядок декларирования. Вину он признал полностью. Суд назначил штраф 150 тыс. рублей и конфисковал все бриллианты.

Ранее сотрудники псковской таможни обнаружили склад с крупной партией нелегального алкоголя и сигарет на 37 млн рублей. Основную часть находки составили 224 тыс. пачек белорусского табака без акцизных марок, оцененные в 34 млн рублей. При этом товар не имел обязательной маркировки.

Общество
Шереметьево
Дубай
бриллианты
драгоценные камни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЛНР подросток получил ранение живота и ключицы при атаке дрона ВСУ
Масштабный сбой зафиксирован в популярной нейросети
Суд дал 22 года россиянину за подготовку терактов против судей в Тамбове
Лавров раскрыл одну из задач агрессии против Ирана
Четыре человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область
«На голову выше»: Лавров публично унизил Запад словами о пропаганде а СССР
Российские зенитчики сорвали масштабный налет дронов ВСУ
ВСУ попытались атаковать Астраханский газоперерабатывающий завод
Умер звезда фильма «Месть полудурков»
Лавров ответил на слухи об отказе Индии от российской нефти
«Кто ей это поручал»: Захарова жестко поставила Каллас на место
«Дала пендель»: Захарова о словах Мендель против Зеленского
Песков одним словом ответил на вопрос о возможном визите Трампа в Москву
Японские застройщики указали на риски отрасли из-за Ирана
Летевшего из Дубая россиянина задержали с 330 бриллиантами в штанах
Сенатор раскрыл, какую стратегию Киев выбрал в ДНР
Растерзанный медведем священнослужитель оставил трогательное сообщение отцу
Россиянам начали предлагать «легкие деньги» через Telegram
Российские военные сбили дрон ВСУ, отвечающий за работу «ждунов» в зоне СВО
Проект Трампа в Австралии провалился спустя три месяца после запуска
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.