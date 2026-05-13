Летевшего из Дубая россиянина задержали с 330 бриллиантами в штанах

Суд в Подмосковье оштрафовал россиянина за попытку незаконно ввезти в страну партию бриллиантов и постановил конфисковать драгоценности в доход государства, пишет РИА Новости. Мужчина пытался провезти 330 камней в кармане джинсов, которые оценили в 4,7 млн рублей.

Россиянин приобрел в Дубае ограненные природные и синтетические алмазы и ночным рейсом прибыл в аэропорт Шереметьево. В зоне таможенного контроля он прошел через зеленый коридор, заявив об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию.

Во время досмотра ручной клади инспекторы нашли восемь сертификатов Международного геммологического института, а затем пассажир сам достал из кармана джинсов четыре свертка с прозрачными вставками.

Суд установил, что ранее мужчина уже оформлял вывоз дорогого кольца с бриллиантом через красный коридор и знал порядок декларирования. Вину он признал полностью. Суд назначил штраф 150 тыс. рублей и конфисковал все бриллианты.

Ранее сотрудники псковской таможни обнаружили склад с крупной партией нелегального алкоголя и сигарет на 37 млн рублей. Основную часть находки составили 224 тыс. пачек белорусского табака без акцизных марок, оцененные в 34 млн рублей. При этом товар не имел обязательной маркировки.