Иркутские таможенники изъяли контрабандные бриллианты на 6,3 млн рублей

Иркутские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии ювелирных изделий на территорию России, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Иркутской таможни. 48-летняя иностранка, прилетевшая из Пекина, пыталась провезти драгоценности на сумму более 6 млн рублей.

Женщина проследовала через «зеленый» коридор, заявив об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию. Но в ходе выборочного контроля и досмотра ее чемоданов сотрудники обнаружили среди личных вещей два zip-пакета, в которых находились 53 кристалла и пять колец из белого металла с прозрачными вставками.

К украшениям прилагались сертификаты геммологической лаборатории IGI, подтверждающие подлинность ограненных алмазов. Экспертиза показала, что кольца изготовлены из сплавов золота 750-й пробы и платины 950-й пробы с вставками из розовых и белых бриллиантов. Остальные камни — алмазы различного размера и огранки. Общая стоимость изъятого составила 6,3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штраф до 1 млн рублей. Товар изъят до решения суда, — сообщили в пресс-службе.

