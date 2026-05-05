День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 10:50

Иркутские таможенники изъяли контрабандные бриллианты на 6,3 млн рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иркутские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии ювелирных изделий на территорию России, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Иркутской таможни. 48-летняя иностранка, прилетевшая из Пекина, пыталась провезти драгоценности на сумму более 6 млн рублей.

Женщина проследовала через «зеленый» коридор, заявив об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию. Но в ходе выборочного контроля и досмотра ее чемоданов сотрудники обнаружили среди личных вещей два zip-пакета, в которых находились 53 кристалла и пять колец из белого металла с прозрачными вставками.

К украшениям прилагались сертификаты геммологической лаборатории IGI, подтверждающие подлинность ограненных алмазов. Экспертиза показала, что кольца изготовлены из сплавов золота 750-й пробы и платины 950-й пробы с вставками из розовых и белых бриллиантов. Остальные камни — алмазы различного размера и огранки. Общая стоимость изъятого составила 6,3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штраф до 1 млн рублей. Товар изъят до решения суда, — сообщили в пресс-службе.

виджет фото

Ранее в пункте пропуска Верхний Ларс пресекли попытку контрабанды наличных в особо крупном размере. 52-летний россиянин на личном автомобиле Lexus пытался незаконно вывезти в Грузию крупную сумму в рублях и иностранной валюте.
Регионы
Иркутская область
таможни
драгоценности
бриллианты
контрабанда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Известная актриса из клипа «Девочка-война» погибла под колесами байкера
Окружение Мбаппе заступилось за футболиста
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.