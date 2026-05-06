Экстремистскую литературу нашли среди детских книг из Британии

Таможня Петербурга изъяла 28 экстремистских книг из партии детской литературы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сотрудники Санкт-Петербургской таможни выявили экстремистские издания в крупной партии товаров, предназначенных для детей, сообщили NEWS.ru в ведомстве. По словам пресс-секретаря таможни Павла Гусева, груз прибыл из Великобритании для оформления на Шушарский таможенный пост.

Согласно транзитной декларации, в Россию ввозились детские книги, словари, а также обучающие карточки и плакаты. Общий вес партии составлял 12,7 тонны, а заявленная стоимость достигала примерно 140 тыс. фунтов стерлингов.

В процессе таможенного досмотра инспекторы обнаружили в коробках с литературой для детей 28 книг экстремистского содержания. Данные издания были напечатаны на английском и немецком языках. Отправителем груза выступила компания из Великобритании. Получателем значилась российская организация, которая специализируется на продаже книг на иностранных языках и педагогической публицистике.

Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятая продукция содержит информацию, запрещенную к распространению на территории РФ. В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее таможенники в новосибирском аэропорту Толмачево задержали 30-летнего гражданина Таджикистана, который пытался незаконно вывезти более 25 млн рублей наличными. При этом мужчина отрицал, что имеет при себе эти средства.
Регионы
Санкт-Петербург
таможни
книги
экстремизм
