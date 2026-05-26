Психолог объяснила, как работают триггеры

Психолог Сударикова: триггеры начинают работать до отклика сознания

Тело реагирует на триггеры раньше, чем человек успевает их осознать, рассказала «Радио 1» клинический психолог Татьяна Сударикова. Она отметила, что триггером может стать любая вещь, событие или слово.

Триггер действует быстрее мысли. Вы ничего не успеваете с этим сделать. Триггер оказывается сильнее вас, сильнее вашего мозга, — рассказала Сударикова.

Психолог подчеркнула, что триггеры чаще всего вызывают негативные эмоции, такие как боль, страх, стыд или панику. По ее словам, даже незначительное событие может стать причиной травмы, после которой триггеры начинают вызывать сильные реакции.

Ранее врач Андрей Шмилович рассказал, что шизофрения и рекуррентная депрессия могут прогрессировать на фоне снижения активности лобных долей мозга. По его словам, классификация психических расстройств во многом устарела, так как основана преимущественно на описании симптомов и поведенческих проявлений.

