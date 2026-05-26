Украинские дроны над Прибалтикой вынудили ЕС пойти на отчаянный шаг

Евросоюз впервые перенаправил €1,5 млрд (128 млрд рублей) из фонда регионального развития на военные нужды Прибалтики, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Вильнюсе. По ее словам, которые передает РИА Новости, ЕС пошел на такой шаг из-за вторжения украинских беспилотников.

Уже сейчас €1,5 млрд из Европейского фонда регионального развития могут быть инвестированы в военные проекты. Новый инструмент — это Восточный инвестиционный фонд на €28 млрд (2,4 трлн рублей. — NEWS.ru), который был специально создан два месяца назад для стран восточного фланга ЕС. И еще €12 млрд (1 трлн рублей — NEWS.ru) по программе SAFE — они есть в наличии, важно их использовать, — говорится в сообщении.

Ранее известный финский политолог Сакари Линден заявил, что Финляндия и страны Балтии должны немедленно начать сбивать украинские беспилотники при попытке проникновения в их воздушное пространство. Иначе, предупреждает эксперт, европейские государства рискуют сами стать участниками конфронтации на стороне Украины против России.

Кроме того, глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что Киев по указке Евросоюза способен начать применять Латвию как плацдарм для атак беспилотников по российским объектам. Такое решение, по словам парламентария, может быть также продиктовано внутренними трудностями в самой прибалтийской республике.