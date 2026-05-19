Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 11:49

В Госдуме ответили, почему ВСУ хотят использовать Латвию для атак на Россию

Депутат Картаполов: ВСУ могут начать запускать дроны из Латвии по приказу ЕС

Андрей Картаполов Андрей Картаполов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины могут начать использовать Латвию для запусков беспилотников по объектам на территории России по приказу Евросоюза, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, такое решение также может быть связано с внутренними проблемами в этой стране Балтии.

Нельзя исключать, что Латвия может решиться на пособничество ВСУ. Это связано с тем, что сегодня практически все места производства и запуска беспилотников на территории Украины находятся под нашим жестким контролем. Поэтому они ищут, откуда бы еще пускать дроны, чтобы при этом оставаться живыми хотя бы непродолжительное время. В Латвии сейчас идет смена правительства после последнего скандала, связанного с БПЛА, поэтому может быть, они пытаются в этой мутной воде что-нибудь поймать. Не исключено, что поступило определенное поручение европейской верхушки, которая давно уже списала Украину и полагает, что такая же участь ждет Латвию и другие страны Балтии, — сказал Картаполов.

Он добавил, что пособничество Латвии ВСУ будет трактоваться РФ как участие в агрессии. По словам депутата, при таком раскладе никакая Пятая статья НАТО о принципе коллективной обороны не сможет защитить государство от тяжелых последствий.

Ранее в Службе внешней разведке РФ сообщили, что координаты центров принятия решений на территории Латвии хорошо известны. Так в СВР предостерегли страну Балтии от помощи при ударах ВСУ по России. При этом в ведомстве добавили, что членство европейского государства в НАТО не защитит пособников террористов от возмездия.

Власть
Россия
Украина
Латвия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Температура в Москве достигла плюс 30 градусов
Врач перечислил продукты, формирующие зависимость сильнее сахара
В одной дружественной России стране ожидают визит Зеленского
Актриса Михалкова рассказала о периоде тяжелой болезни
Минобороны раскрыло, как освобождение Волоховки поможет в победе над ВСУ
Вблизи региона России заметили самолеты-разведчики НАТО
Портовую инфраструктуру ВСУ разнесли в щепки
Психолог дала советы, как избавиться от панической атаки из-за жары в метро
Сотни беспилотников ВСУ атаковали Россию
Раскрыты последствия удара ВСУ по Шебекино
В Белоруссии раскрыли, что поможет преодолеть конфронтацию в Евразии
Миронов призвал изменить условия эксперимента по оргнабору мигрантов
Минобороны подтвердило освобождение важного села под Харьковом
Один из пострадавших на АЗС в Пятигорске умер в больнице
Спасатели раскрыли ужасающие детали опрокидывания аэролодки на Байкале
В Китае вышли из себя после «выдуманной» статьи FT о Си Цзиньпине и Путине
Украинка продала сына для попрошайничества
Трое жителей Херсонской области получили ожоги и контузию после атаки ВСУ
Свищев ответил на слухи о включении Губерниева в Федерацию лыжных гонок
Импортера российского газа решили приватизировать в Германии
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.