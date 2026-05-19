В Госдуме ответили, почему ВСУ хотят использовать Латвию для атак на Россию Депутат Картаполов: ВСУ могут начать запускать дроны из Латвии по приказу ЕС

Вооруженные силы Украины могут начать использовать Латвию для запусков беспилотников по объектам на территории России по приказу Евросоюза, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, такое решение также может быть связано с внутренними проблемами в этой стране Балтии.

Нельзя исключать, что Латвия может решиться на пособничество ВСУ. Это связано с тем, что сегодня практически все места производства и запуска беспилотников на территории Украины находятся под нашим жестким контролем. Поэтому они ищут, откуда бы еще пускать дроны, чтобы при этом оставаться живыми хотя бы непродолжительное время. В Латвии сейчас идет смена правительства после последнего скандала, связанного с БПЛА, поэтому может быть, они пытаются в этой мутной воде что-нибудь поймать. Не исключено, что поступило определенное поручение европейской верхушки, которая давно уже списала Украину и полагает, что такая же участь ждет Латвию и другие страны Балтии, — сказал Картаполов.

Он добавил, что пособничество Латвии ВСУ будет трактоваться РФ как участие в агрессии. По словам депутата, при таком раскладе никакая Пятая статья НАТО о принципе коллективной обороны не сможет защитить государство от тяжелых последствий.

Ранее в Службе внешней разведке РФ сообщили, что координаты центров принятия решений на территории Латвии хорошо известны. Так в СВР предостерегли страну Балтии от помощи при ударах ВСУ по России. При этом в ведомстве добавили, что членство европейского государства в НАТО не защитит пособников террористов от возмездия.