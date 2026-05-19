Свищев ответил на слухи о включении Губерниева в Федерацию лыжных гонок

19 мая 2026 в 11:57

Свищев: Губерниев не собирался оставлять работу ради Федерации лыжных гонок

Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дмитрий Губерниев является одним из главных комментаторов лыжных дисциплин в России, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Он напомнил, что никогда не говорил о том, что Губерниев будет работать в Федерации лыжных видов спорта и сноуборда РФ.

Я никогда не говорил, что Дмитрий работать будет в федерации, у него есть своя основная работа. Я за ней не слежу, но он один из главных спортивных комментаторов и журналистов «Матч ТВ», комментирует именно зимние лыжные дисциплины. У нас планируется подписание большого соглашения с «Матч ТВ». Сейчас мы готовимся к этому. Также у нас в понедельник будет встреча с Тиной Канделаки, где будет обсуждаться много вопросов, в том числе, наверное, участие Дмитрия. Сейчас моя основная задача — встреча Губерниева и [Елены] Вяльбе, потом подписание договора, — сказал Свищев.

Он подтвердил, что встреча Губерниева и Вяльбе планируется 20 мая. Детали разговора не раскрыты.

Ранее Свищев был избран председателем Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России. Новая структура создана на базе Федерации лыжных гонок. В ее состав вошли Федерация фристайла России, Федерация сноуборда России, Российская федерация горнолыжного спорта, а также Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

