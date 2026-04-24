«До сих пор мурашки»: Голубков о золоте Паралимпиады, Большунове и хайпе

«До сих пор мурашки»: Голубков о золоте Паралимпиады, Большунове и хайпе

Российский лыжник Иван Голубков завоевал две золотые медали на зимних Паралимпийских играх — 2026 в Италии. В эксклюзивном интервью NEWS.ru он рассказал, почему решил подарить награду своему тренеру Ирине Громовой, какие эмоции испытал от прослушивания гимна РФ и как изменилась его жизнь после триумфа на соревнованиях.

«Украинцы на своей волне»

— Ты взял две золотые медали на Паралимпиаде. Какие главные воспоминания об этих гонках?

— Наверное, первая победная гонка. Вся жизнь пролетела перед глазами. Я столько готовился, с шести лет. Был счастлив победить с флагом и гимном России — невероятные эмоции.

— Паралимпийцы выступали без флага и гимна в течение 12 лет. Что ты чувствовал, когда стоял на первой ступени пьедестала почета и слушал гимн?

— Это было нереально круто, до сих пор мурашки по коже.

— Как оценишь уровень конкуренции на прошедшей Паралимпиаде? Насколько она возросла за последние годы?

— Сейчас плюс-минус те же конкуренты. Достойная борьба. Китайские спортсмены уже много лет создают нам достойную конкуренцию.

Иван Голубков на дистанции гонки с раздельным стартом на 20 км среди мужчин в соревнованиях по лыжным гонкам на XIV зимних Паралимпийских играх на лыжном стадионе Тесеро, Италия Фото: Lian Zhen/XinHua/Global Look Press

— Чувствовал ли ты поддержку российских болельщиков в Италии?

— Да, было много российских болельщиков, которые давно живут в Италии. Кроме того, приезжали мои друзья из Германии, болели за меня. Я был в Италии четыре раза — стал уже почти местным.

— За счет чего российские паралимпийцы в зимних и летних видах показывают выдающиеся результаты и всегда находятся наверху в медальном зачете?

— Сила духа и упорство, тренировки, подготовка. В России есть все условия для паралимпийского спорта, как и у зарубежных спортсменов. Значит, они так готовятся, но всегда создают конкуренцию. Просто мы чуть выше головы.

— Российская команда жила в олимпийской деревне. Что тебе запомнилось больше всего?

— Кормили не очень хорошо.

— Почему?

— Не знаю, был небольшой выбор блюд. В принципе, все нормально. Я много где был, есть с чем сравнивать.

— Был шведский стол?

— Да, но еда так себе. Я все-таки туда не кушать приехал.

— Ты подружился с кем-то из иностранных спортсменов на Паралимпиаде?

— Со всеми спортсменами, которые участвовали в Паралимпиаде, я давно знаком. Хорошо общаемся, поддерживаем друг друга. У меня не было никаких политических казусов. Украинцы на своей волне. С Анастасией Багиян кто-то не хотел здороваться и фотографироваться. Я этого не заметил. Со мной немцы и другие иностранцы общались нормально. Все было достаточно хорошо.

«Всю жизнь пашем, как папа Карло»

— Ты решил подарить золотую медаль Паралимпиады своему тренеру Ирине Громовой. Почему?

— Она заслужила. С ее характером и силой воли подняла столько спортсменов, подготовила. Она была со мной рядом все эти 10 лет. Я уже хотел завершить спортивную карьеру. Она меня остановила и подняла к цели, к которой я шел. Думал, что уже не дойду, опустил руки, перегорел. Много всего было в моей карьере. Считаю, что она достойна этого.

— Как оцениваешь развитие паралимпийского спорта в России?

— Нам все доступно. Хотелось бы, чтобы было получше финансирование в регионах. Из моего города, Сыктывкара, молодые спортсмены не смогли приехать даже на чемпионат России. Для троих ребят не нашли денег — это не очень хорошо.

— Как ты относишься к большому вниманию журналистов?

— Нормально, однако некоторые чересчур навязчивые. Стараюсь каждому уделить время. У меня сейчас все расписано до конца мая. Начали снимать обо мне документальный фильм.

Я не думал, что будет такое внимание. Понимал, что заинтересуются СМИ, а тут еще блогеры зашевелились. Снимался с Идой Галич.

— Как ты оцениваешь тот факт, что большое внимание к паралимпийским видам спорта возникает только в момент ваших побед? Можно ли изменить эту ситуацию?

— Я не знаю, как это сделать. Это не от меня зависит. Думаю, что ко всем должно быть одинаковое внимание. Спорт один, не считая, что мы паралимпийцы. Какая разница? Мы также готовимся, выезжаем на соревнования, не бываем дома, всю жизнь пашем, как папа Карло.

Двукратный олимпийский чемпион лыжник Иван Голубков во время встречи сборной России в аэропорту Внуково после возвращения с XIV зимних Паралимпийских игр в Италии Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

— Ты был на хоккейном матче ЦСКА — «Авангард». Как тебе игра? Кто пригласил?

— Я согласился не сразу, только через пару дней после приглашения. Думал, что будет спокойнее, но все прошло хорошо. Еще пойду.

— Ты пытался заряжать фанатские кричалки.

— Я перепутал слова — первый раз на хоккее. Ко мне обратился клуб ЦСКА. Матч понравился — теперь болею за армейцев.

— За какими видами спорта следишь?

— Лыжные гонки, биатлон, чуть-чуть смотрю легкую атлетику, нравится фигурное катание. Немного слежу за зимними и летними видами.

«Отдых мне только снится»

— Я читал историю о твоей жизни, в том числе об отношениях с мамой. Связывался ли ты с ней после Паралимпиады? Может быть, она тебе звонила, поздравляла с успехом?

— Да, она поздравила. Мы общаемся — все нормально.

— Какие у тебя хобби помимо спорта? Музыка, кино?

— Слушаю любую музыку, я меломан. Смотрю разные фильмы, что попадется. В основном люблю фантастику.

— Кого считаешь лучшим спортсменом в России?

— Александр Большунов.

— Он для тебя кумир или ориентир в лыжных гонках?

— Мы общаемся, дружим, поддерживаем друг друга. Считаю, что он самый титулованный спортсмен в лыжных гонках. Думаю, Большунов еще покажет себя на следующей Олимпиаде. Дай бог допустят, и все будет хорошо.

— Как ты относишься к тому, что большинство российских лыжников не общаются с Большуновым после его конфликта с Александром Бакуровым?

— Я считаю, что ничего такого Большунов не сделал. Была контактная борьба. Может быть, некоторые хайпуют. Саня молодец. Он не слушает никого, идет вперед.

Призеры гонки на 10 км с раздельным стартом в классе LW 10–12 (сидя) среди мужчин на XIV зимних Паралимпийских играх на церемонии награждения. Слева направо: Мао Чжунъу (Китай) — 2-е место, Иван Голубков (Россия) — 1-е место, Чжэн Пэн (Китай) — 3-е место Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

— Ты хотел завершить карьеру, если бы не поехал на Паралимпиаду. Продолжишь выступать?

— Да, я говорил, что, если бы нас сейчас не допустили, точно закончил бы со спортом. Пока не могу гарантировать, что останусь и продолжу карьеру. Сейчас я в сборной России, в июне поеду на сборы. Постараюсь выжать из себя максимум. Посмотрим, время покажет, не буду загадывать. Главное, чтобы мотивация никуда не пропала.

— Ты задумывался о том, чем будешь заниматься после окончания карьеры?

— Получу образование, может быть, пойду в тренеры. Я заканчиваю девятый класс, как ни странно. У меня нет даже школьного образования. Всю жизнь занимаюсь спортом — учеба обходила меня стороной.

— Какие у тебя ближайшие планы?

— Отдых мне только снится. Планируется документальный фильм, съемочная группа будет со мной ездить. Каждый день расписан. Хотелось бы отдохнуть, но пока не получается. Думаю, что съезжу на отдых в октябре. В родном городе у меня будет куча встреч, зовут в школу. Хочется всем уделить время по максимуму.

