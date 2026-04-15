«Ковальчук дрался бы с Дзюбой»: Гаджиев о боях медиафутболистов и РПЛ

В Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер 14 апреля состоялся бойцовский турнир Fight Nights «Все против медиафутбола». В главном поединке вечера сошлись экс-защитник «Спартака» и сборной России Федор Кудряшов и рэпер Goody. Глава Fight Nights Камил Гаджиев в интервью NEWS.ru подвел итоги турнира, рассказал, возможен ли бой Артема Дзюбы и Федора Смолова, а также предсказал чемпиона России по футболу.

«Бои круто смотрелись со спортивной точки зрения»

— В таком карде непривычно видеть фигуру уровня Федора Кудряшова. Пришлось уговаривать или он сам согласился?

— Сам. С ним переговоры вел Дима Кортава (бывший футболист. — NEWS.ru), который знает всех ребят-футболистов. Быстро нашли общий язык. Не думал, что речь о Кудряшове, а потом задумался: в футбол играет в кайф, участвует в шоу «Титаны». Почему нет? Для него это очередное испытание.

— Помог ли Кудряшову опыт футбольный карьеры в бою?

— У него все равно чуть-чуть другие ноги. У футболиста они в лучшем тонусе, чем у среднестатистического человека, это первое. Второе — функциональная готовность. Вперед-назад, челноки, ускорения — все это для него привычно. Здесь все похоже на единоборства.

— Гонорар такой же, как в главных боях?

— В основном да. Может, чуть меньше. Пока что мы не можем разогнать медиабои до состояния культовых.

— А что надо для этого сделать?

— Нужна системность. Хотя бы два турнира в год. У нас пока один — идем, как идем.

— Как оцените итоги турнира «Все против медиафутбола»?

— Получилось хорошее мероприятие. Ставим твердую восьмерку. Были бои, которые круто смотрелись с точки зрения спорта. О каждом поединке есть что сказать. Манна (полузащитник 2Drots) и GOKU (рэпер) выдали бой на уровне кандидата в мастера спорта. Сам факт участия Кудряшова и Goody, он уже как проверенный мастерюга.

Камил Гаджиев

Соглавный бой Корнея (хоккеист Hockey Brothers) и Назара (полузащитник ФК «10»): Корней показал невероятный уровень и крутой нокаут. Акимбо (блогер-армрестлер) — Николай Сик (капитан баскетбольной команды HOOPS) — это был просто трушный бой. Два чувака вышли и порубились, и спорт был ни при чем. Мужики вышли и проверили себя. Красавцы! Там был драматизм: нокдаун, перехват инициативы. Очень динамичный бой получился у Богдана Дачника (защитник 2Drots) и Эльхана Салахова (полузащитник «Амкала»). Эльхан показал уровень.

Эль Матадор (полузащитник Fight Nights) — PINQ (рэпер): дрались и тот, и другой. Матадор потехничнее, PINQ — бесстрашный. Это мероприятие полностью оправдало себя с точки зрения наших ожиданий. Спасибо ребятам.

— У вас был спор с Кортавой: кто победит — медиафутбол или остальные. Медиафутбол уступил 3:4. На что спорили?

— Я думаю, что Дмитрий Кортава поможет моему родному Дагестану с точки зрения создания спортивной инфраструктуры, ровно как и я бы помог его родной Абхазии. Что-нибудь придумаем. Это должен быть спор, в котором выгодоприобретатель не Камил или Дима, а люди. Только так.

— Поступали предложения провести матч-реванш?

— Я думаю, их будет много. Мы поработаем в этом направлении. Сначала дадим ребятам немножко выдохнуть.



«Бой Дзюбы и Смолова зашел бы»

— Стоит ждать бой более статусных персон в следующем подобном мероприятии?

— Наверное, никого статуснее Федора Кудряшова мы не придумаем. Может быть, Кудряшов еще вернется. Вчера для него все закончилось, на первый взгляд, плохо и не по плану, но на самом деле все не совсем так. Я думаю, он бы смог втянуться. Что-то мне подсказывает, мы увидим Федю в ринге.

— Кто-нибудь из других футболистов с именем изъявлял желание выйти на ринг?

— Я слышал разные версии: Артем Дзюба, Федя Смолов. Но это все гипотетические истории, ни к кому конкретно мы не обращались. Не говорю, что они бы не захотели, но у нас есть Кудряшов, чему мы очень рады.

— Есть ли кто-то из спортсменов высокого уровня на примете?

— Ну вот Дзюба и Смолов. Я с Федей общался, он говорит: «Камил, меня спросили, я ответил, отказываться тоже не привык». Но он сам не видит в этом энергии. Но если дойдет до дела… Ребята занятые, при деле, большие деньги зарабатывают. Один играет, второй активно снимается. Я не верю. Но что-то подобное бы действительно зашло.

— В интервью Смолов говорил, что готов рассмотреть предложение в 25 млн рублей.

— Сейчас такое время… Немножко просела индустрия с точки зрения денег. Еще три года назад — да. Я готов был заплатить за схватку по грэпплингу 15 млн, а уж за бой всея Руси Смолов — Дзюба… Если бы это случилось, я бы пошел на главные федеральные каналы и договорился. Надо еще спросить у Дзюбы, он-то еще действующий футболист. И не на лавке в «Акроне» сидит.



— Может быть, кто-нибудь из хоккеистов?

— Кто приходит на ум? Илья Ковальчук. Он очень крепкий парень. Мы знакомы 15 лет, и я думаю, что если бы было желание, Илья давно бы его изъявил. Более чем уверен, что если ему завтра кто-то нагрубит, то он спокойно ответит, за ним не заржавеет. Он много дрался в НХЛ, и так далее.

— Бой футболиста и хоккеиста. Кто бы дрался?

— Ковальчук, например, дрался бы с Дзюбой. Почему? Масштаб имен. В нашей стране их знают примерно одинаково, да и габариты похожи.

— Раньше вызывали друг друга на дуэль. Можно ли это мероприятие назвать современным способом вызвать на дуэль?

— Думаю, да. Мы пока не пришли к тому, что любой конфликт из медиаполя переходит в ринг. Скажу честно, пока конфликты с натяжкой. У нас был бой Райзен (медиафутболист Артем Кузьмин) — Андрей Сибскана, это был эксперимент. И он удался. Это все немного в будущем, но такая проекция существует.

«В прошлом году почти вся страна болела за "Краснодар"»

— Чемпионская гонка в РПЛ. Как думаете, кто заберет титул?

— Я бы хотел, чтобы это был «Краснодар». «Зенит» — это команда, у которой очень много денег. У «Краснодара» их меньше. Человек всегда болеет за того, кто ниже ростом, меньше весит, у кого меньше денег.

— Можно ли назвать «Краснодар» новой народной командой?

— Да. В прошлом году, когда стало понятно, что чемпионом станет либо «Зенит», либо «Краснодар», практически вся страна болела за «Краснодар». Хотелось прервать гегемонию.

— «Спартак» неплохо стартовал весной. Будут в тройке?

— Думаю, нет. В следующем году — да.

— А кто станет третьим?

— Давайте предположим все же, что «Спартак».

Все результаты турнира «Все против медиафутбола»

Манна (полузащитник 2Drots) — Григорий GOKU (рэпер) — победа Манны решением судей

Богдан Дачник (защитник 2Drots) — Эльхан Салахов (полузащитник «Амкала») — победа Эльхана решением судей

Эль Матадор (полузащитник Fight Nights) — PINQ (рэпер) — победа Эль Матадора решением судей

Акимбо (блогер-армрестлер) — Николай Сик (капитан баскетбольной команды HOOPS) — победа Акимбо техническим нокаутом

Константин Морозов (защитник 2Drots) — Жак-Энтони (рэпер) — победа Морозова нокаутом

Назар (полузащитник ФК «10») — Корней (хоккеист Hockey Brothers) — победа Корнея нокаутом

Goody (рэпер) — Федор Кудряшов (защитник 2Drots) — победа Goody нокаутом.

