13 апреля 2026 в 20:58

Глава Fight Nights раскрыл своего фаворита в борьбе за чемпионство РПЛ

Гаджиев заявил, что симпатизирует «Краснодару» в борьбе с «Зенитом»

Александр Соболев («Зенит») и Дуглас Аугусто («Краснодар») в матче 24-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) в Санкт-Петербурге Александр Соболев («Зенит») и Дуглас Аугусто («Краснодар») в матче 24-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Глава лиги Fight Nights Камил Гаджиев признался, что симпатизирует «Краснодару» в борьбе за чемпионство с «Зенитом». Своими мыслями о концовке сезона РПЛ он поделился в беседе с корреспондентом NEWS.ru. По его мнению, клуб из Краснодара является народной командой.

У меня симпатии больше на стороне Краснодара, потому что «Зенит» — команда, у которой очень много денег. У «Краснодара» их меньше. Человек всегда болеет за кого? За того, кто ниже ростом, меньше весит, меньше денег. Можно ли назвать «Краснодар» новой народной командой? Да. Вот я скажу так, — подчеркнул Гаджиев.

По словам функционера, в прошлом году практически вся страна болела за «Краснодар» в борьбе с «Зенитом», поскольку хотелось прервать гегемонию петербургского клуба. Он также признался, что внимательно смотрел недавний матч «Зенита» и в концовке переживал за то, чтобы мяч зашел в ворота питерцев.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала ужесточение лимита на легионеров в российском футболе. По ее словам, болельщики не всегда позитивно реагируют на большое количество иностранцев, так как это может блокировать путь молодым отечественным игрокам. Парламентарий допустила, что некоторые клубы из-за нововведения могут показывать худшие результаты.

Семен Товстый
С. Товстый
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава «Росатома» раскрыл судьбу АЭС «Пакш» после победы Петера Мадьяра
Трамп объяснил цели американцев в Ормузском проливе
«Можем заглянуть»: Трамп дал сигнал Кубе
«Здравый смысл победил»: России вернули флаг и гимн в водных видах спорта
Раскрыты последствия ударов ВСУ по российскому региону
Потемнел лицом и замер: мужу Лерчек дали семь лет тюрьмы, что дальше
«Зашло бы»: глава Fight Nights оценил возможность боя Дзюбы и Смолова
Раскрыта главная тема провальных переговоров США и Ирана
«В лучшем тонусе»: раскрыто, как футболист Кудряшов готовится к бою
«Блокировка = разблокировка?»: Медведева позабавила логика Трампа в Ормузе
Глава Fight Nights раскрыл своего фаворита в борьбе за чемпионство РПЛ
«Те, кто надо»: Трампу поступил важный звонок из Ирана
«Как прогнозировалось»: Дмитриев оценил цены на нефть в ЕС
В Кремле указали на странности угрозы блокады Ормузского пролива
Составлен список стран, которые могут быть на параде Победы в Москве 9 мая
В Кремле одной фразой поставили точку в переговорах США и Ирана
«Не сидеть в окопе»: стало известно, почему заключенные не идут в ВСУ
Атомный авианосец США заметили в 200 км от Ирана
Небензя раскрыл, во что превратилась Украина из-за Евросоюза
В России одобрили вторую вакцину для лечения рака кишечника
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

