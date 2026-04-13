Глава Fight Nights раскрыл своего фаворита в борьбе за чемпионство РПЛ Гаджиев заявил, что симпатизирует «Краснодару» в борьбе с «Зенитом»

Глава лиги Fight Nights Камил Гаджиев признался, что симпатизирует «Краснодару» в борьбе за чемпионство с «Зенитом». Своими мыслями о концовке сезона РПЛ он поделился в беседе с корреспондентом NEWS.ru. По его мнению, клуб из Краснодара является народной командой.

У меня симпатии больше на стороне Краснодара, потому что «Зенит» — команда, у которой очень много денег. У «Краснодара» их меньше. Человек всегда болеет за кого? За того, кто ниже ростом, меньше весит, меньше денег. Можно ли назвать «Краснодар» новой народной командой? Да. Вот я скажу так, — подчеркнул Гаджиев.

По словам функционера, в прошлом году практически вся страна болела за «Краснодар» в борьбе с «Зенитом», поскольку хотелось прервать гегемонию петербургского клуба. Он также признался, что внимательно смотрел недавний матч «Зенита» и в концовке переживал за то, чтобы мяч зашел в ворота питерцев.

