КСИР обвинил США во вторжении в воздушное пространство Ирана

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) обвинил Соединенные Штаты во вторжении в воздушное пространство страны, передает агентство Fars. Тегеран оставляет за собой право на ответные действия, подчеркнули иранские военные.

Как утверждается в заявлении КСИР, американская армия, продолжая свои «авантюрные действия» в регионе, нарушила воздушные границы Ирана в районе Персидского залива. В связи с этим военные задействовали средства противовоздушной обороны для защиты национального суверенитета.

Иранские военные сообщили, что им удалось сбить беспилотный летательный аппарат MQ-9. Кроме того, ПВО Исламской Республики вынудила покинуть воздушное пространство страны самолет F-35 и беспилотник RQ-4.

Ранее представитель иранского центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что военные действия США на Ближнем Востоке поднимут стоимость нефти до $200 (14,3 тыс. рублей) за баррель. По его словам, пока американцы продолжают свои «военные авантюры» в регионе, достижение какого-либо соглашения невозможно.