26 мая 2026 в 12:20

Лидер «Спартака» намекнул на уход из команды

Футболист Маркиньос заявил, что может покинуть «Спартак»

Маркиньос Маркиньос Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Бразильский футболист «Спартака» Маркиньос заявил Metaratings, что у него есть несколько предложений о продолжении карьеры. При этом он отметил, что комфортно чувствует себя в Москве.

Мне нужно поговорить с агентом, с клубом. Но я, конечно, комфортно чувствую себя в Москве. Я люблю этот город и «Спартак». Моя семья тоже, и это очень важно. Есть много предложений, так что посмотрим, — сказал Маркиньос.

В завершившемся сезоне Маркиньос провел 35 матчей во всех турнирах, отметившись восемью голами и семью результативными передачами. Контракт футболиста со «Спартаком» действует до 2029 года.

Ранее «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» и завоевал трофей в пятый раз в российской истории. Решающий матч состоялся на стадионе «Лужники» в Москве. На финальной игре присутствовали 72 978 зрителей, что стало рекордом итоговых матчей турниров. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

В составе «Спартака» мяч забил Пабло Солари (37-я минута), а у «Краснодара» отличился Дуглас Аугусто (57-я минута). В серии послематчевых пенальти сильнее оказались красно-белые — 4:3. В составе проигравшей команды свои удары не реализовали Хуан Боселли и Кевин Ленини.

Спорт
ФК Спартак
РПЛ
Футбол
