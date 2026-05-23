23 мая 2026 в 21:02

Стало известно, сможет ли «Акрон» выступить в новом сезоне РПЛ

«Акрон» выступит в следующем сезоне Российской премьер-лиги

Тольяттинский «Акрон» уступил волгоградскому «Ротору» со счетом 0:1 в ответном стыковом матче за право выступать в следующем сезоне Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Самаре, единственный мяч на 49-й минуте забил Глеб Шильников, также во втором тайме был отменен гол нападающего гостей Саида Алиева.

Несмотря на поражение, «Акрон» сохранил место в РПЛ по сумме двух матчей. Первая игра завершилась победой тольяттинского клуба со счетом 2:0. «Акрон» занял 13 место в турнирной таблице по итогом прошедшего сезона РПЛ.

В среду, 20 мая, команды встретились в третий раз в своей истории. До этого клубы дважды играли между собой в сезоне 21/22 в рамках Первой лиги. Обе встречи завершились победой тольяттинских спортсменов.

Ранее экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий заявил, что чемпионат России по футболу считается одним из самых интересных в Европе. По его словам, каждый год в турнире до последнего матча присутствует интрига, чего часто не хватает ведущим европейским лигам. В этом году чемпион России определился в последнем, 30-м туре. Победителем на этот раз стал «Зенит». Победный и единственный мяч в решающем матче против «Ростова» забил с пенальти нападающий Александр Соболев.

Тольятти
