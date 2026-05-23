Еще больше смертей: в Старобельске проходит опознание тел погибших студентов

В Старобельске проходит опознание тел погибших студентов при ударе ВСУ по общежитию. В Сети появились кадры с места событий. Что известно, правда ли стало известно о еще большем числе смертей?

Как проходит опознание тел погибших студентов Старобельске

СМИ и Telegram-каналы распространили кадры из Старобельска, на которых запечатлен процесс опознания: на полу в помещении лежат накрытые тела, к ним подводят женщину, которая едва стоит на ногах от горя; один из присутствующих приподнимает полотно — женщина с заминкой дает утвердительный ответ и начинает рыдать.

«Тяжелейшие кадры из Старобельска. Матери опознают своих погибших детей. Нет ничего страшнее. Не надо ничего доказывать на Совбезе ООН. Зачем нам в ответ терпеть надменные насмешки бесчувственных „белых господ“», — написал военкор Александр Коц.

По данным Следственного комитета, ночной налет на учебное заведение в Старобельске 22 мая был совершен с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В момент воздушного удара внутри помещений находились 86 студентов и один сотрудник образовательного учреждения.

Сколько погибших после удара в Старобельске на данный момент

В 16:26 мск 23 мая МЧС России сообщило, что еще двух погибших извлекли из-под завалов в Старобельске. При обрушении общежития колледжа Луганского педагогического университета всего пострадали 60 человек, из них 18 — погибли. Предварительно, под завалами остаются три человека.

Глава МЧС России Александр Куренков держит на личном контроле ход аварийно-спасательных работ на месте происшествия. К мероприятиям дополнительно привлечены силы горноспасательных подразделений МЧС. Психологи министерства оказывают помощь пострадавшим.

Что рассказали выжившие при атаке ВСУ на Старобельск

Пострадавший при атаке студент рассказал журналистам, что дважды проваливался между этажами здания при ударах дронов. Юноша находился в комнате общежития ночью, когда украинские беспилотники целенаправленно начали наносить последовательные удары по жилому корпусу. Он оказался заблокирован под обломками.

«Произошло все ночью, услышал приближение беспилотного летательного аппарата и резко вскочил с кровати, к выходу даже не успел добежать. Удар, на меня плита, я завален. Следующий дрон бьет, плита распадается, и я проваливаюсь ниже», — рассказал пострадавший.

После очередного попадания БПЛА выживший провалился еще на этаж ниже. Он уточнил, что уже оттуда ему удалось сбежать по одному из уцелевших проемов, где ему уже оказали помощь спасатели.

Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Другой студент, получивший ранения при атаке ВСУ, пытался спасти свою девушку, оказавшуюся под завалами. По его словам, он обеспечил ей доступ воздуха, но не понимал, что она находится под двумя бетонными плитами.

Затем последовал еще один прилет, и юноша провалился еще ниже — с пятого этажа вплоть до третьего. В какой-то момент он осознал, что выбраться обратно уже не сможет. Уже после того как его спасли, студент узнал, что девушку тоже удалось эвакуировать.

Уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что украинские беспилотники целенаправленно атаковали здание учебного корпуса и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Деталями трагической ночи с ней поделились выжившие студенты.

«Выжившие студенты рассказывают, что дроны долго кружили над ними и били прицельно по общежитию! И это был не один удар и не два, а очень много», — заявила Лантратова.

