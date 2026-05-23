23 мая 2026 в 19:03

Выживший при атаке ВСУ в Старобельске студент рассказал о пережитом ужасе

Пострадавший при атаке в Старобельске студент дважды провалился между этажами

Старобельский колледж Луганского педагогического университета Старобельский колледж Луганского педагогического университета Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Пострадавший при атаке Вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске ЛНР рассказал журналистам, что дважды проваливался между этажами здания при ударах дронов. Юноша находился в комнате общежития ночью, когда украинские беспилотники целенаправленно начали наносить последовательные удары по жилому корпусу, передает РИА Новости. Студент оказался заблокирован под обломками.

Произошло все ночью, услышал приближение беспилотного летательного аппарата и резко вскочил с кровати, к выходу даже не успел добежать. Удар, на меня плита, я завален. Следующий дрон бьет, плита распадается, и я проваливаюсь ниже, — рассказал собеседник агентства.

После очередного попадания БПЛА выживший провалился еще на этаж ниже. Он уточнил, что уже оттуда ему удалось сбежать по одному из уцелевших проемов, где ему уже оказали помощь спасатели.

Другой студент, пострадавший при ударе ВСУ по колледжу, пытался спасти свою девушку, оказавшуюся под завалами. По его словам, он обеспечил ей доступ воздуха, но не понимал, что она находится под двумя бетонными плитами. Затем последовал еще один прилет, и юноша провалился на этаж ниже. Уже после того как его вытащили из-под завалов, студент узнал, что девушку тоже удалось эвакуировать.

Выживший при атаке ВСУ в Старобельске студент рассказал о пережитом ужасе
