23 мая 2026 в 18:22

В Старобельске раненый студент пытался спасти из-под завалов свою девушку

Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Раненый студент, пострадавший при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске, пытался спасти свою девушку, оказавшуюся под завалами. По его словам, он обеспечил ей доступ воздуха, но не понимал, что она находится под двумя бетонными плитами, передает ТАСС.

Я пытался ей помочь, но на тот момент я не понимал, что она находится под двумя заваленными плитами. Я обеспечил частью воздуха, ну и все, в принципе, что я смог сделать, — рассказал студент.

Затем последовал еще один прилет, и юноша провалился еще ниже — с пятого этажа вплоть до третьего. В какой-то момент он осознал, что выбраться обратно уже не сможет. Уже после того как его спасли, студент узнал, что девушку тоже удалось эвакуировать.

Ранее уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщала, что украинские беспилотники целенаправленно атаковали здание учебного корпуса и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Деталями трагической ночи с ней поделились выжившие студенты.

Один из подростков, пострадавший при атаке ВСУ, потерял ногу. Сейчас молодой человек лежит без сознания в Луганской республиканской клинической больнице. Рядом с пострадавшим постоянно находится его мать.

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
