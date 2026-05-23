В Старобельске раненый студент пытался спасти из-под завалов свою девушку

Раненый студент, пострадавший при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске, пытался спасти свою девушку, оказавшуюся под завалами. По его словам, он обеспечил ей доступ воздуха, но не понимал, что она находится под двумя бетонными плитами, передает ТАСС.

Я пытался ей помочь, но на тот момент я не понимал, что она находится под двумя заваленными плитами. Я обеспечил частью воздуха, ну и все, в принципе, что я смог сделать, — рассказал студент.

Затем последовал еще один прилет, и юноша провалился еще ниже — с пятого этажа вплоть до третьего. В какой-то момент он осознал, что выбраться обратно уже не сможет. Уже после того как его спасли, студент узнал, что девушку тоже удалось эвакуировать.

Ранее уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщала, что украинские беспилотники целенаправленно атаковали здание учебного корпуса и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Деталями трагической ночи с ней поделились выжившие студенты.

Один из подростков, пострадавший при атаке ВСУ, потерял ногу. Сейчас молодой человек лежит без сознания в Луганской республиканской клинической больнице. Рядом с пострадавшим постоянно находится его мать.