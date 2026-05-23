«Планы у ребенка были, а теперь?»: студент потерял ногу при атаке ВСУ Один из студентов лишился ноги при атаке ВСУ на колледж в Старобельске

Один из подростков, пострадавший при атаке ВСУ на колледж в Старобельске, потерял ногу, передает «Вести Луганск». Сейчас молодой человек лежит без сознания в Луганской республиканской клинической больнице. Рядом с пострадавшим постоянно находится его мать.

Планы у ребенка были, жизнь только восстанавливалась. Учеба заканчивалась, план на дальнейшее был. А теперь? А маме что? А сыну что? — заливаясь слезами говорила мать пострадавшего.

Ранее были установлены имена студентов, которые погибли и пострадали в результате атаки на колледж в Старобельске. По состоянию на полдень 23 мая 11 человек погибли: восемь девушек и три парня. Ранения различной степени тяжести получил 41 человек. Местонахождение еще 10 девушек неизвестно.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что равнодушие ООН к атаке на общежитие в Старобельске было ожидаемым. По его мнению, России не стоит отказываться от дипломатических инструментов, но в то же время и не забывать о военных методах. Парламентарий также не исключил удар возмездия.