Бегун упал без признаков жизни во время московского марафона Мужчина пережил клиническую смерть во время марафона в Москве

В центре Москвы во время проходящего в столице марафона едва не произошла трагедия: 37-летний участник забега потерял сознание прямо на дистанции и упал без признаков жизни, сообщает Telegram-канал «112». Инцидент случился в Китайгородском проезде.

Благодаря оперативной реакции дежурных медицинских бригад мужчину, пережившего клиническую смерть, удалось реанимировать и откачать прямо на месте. После экстренных процедур пострадавшего доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что пассажира самолета Airbus A321, летевшего из Петербурга в Стамбул, не удалось спасти. Он скончался прямо на борту после экстренной посадки в Бухаресте. Через два часа после взлета был подан сигнал бедствия из-за того, что у 60-летнего мужчины произошла клиническая смерть. После приземления медики пытались реанимировать его в салоне.

До этого в Костроме во время спортивных соревнований скончалась 18-летняя студентка из Ярославской области. Трагедия произошла на волейбольном матче. Девушке внезапно стало плохо, она потеряла сознание и упала.