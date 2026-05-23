23 мая 2026 в 14:07

Бегун упал без признаков жизни во время московского марафона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В центре Москвы во время проходящего в столице марафона едва не произошла трагедия: 37-летний участник забега потерял сознание прямо на дистанции и упал без признаков жизни, сообщает Telegram-канал «112». Инцидент случился в Китайгородском проезде.

Благодаря оперативной реакции дежурных медицинских бригад мужчину, пережившего клиническую смерть, удалось реанимировать и откачать прямо на месте. После экстренных процедур пострадавшего доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что пассажира самолета Airbus A321, летевшего из Петербурга в Стамбул, не удалось спасти. Он скончался прямо на борту после экстренной посадки в Бухаресте. Через два часа после взлета был подан сигнал бедствия из-за того, что у 60-летнего мужчины произошла клиническая смерть. После приземления медики пытались реанимировать его в салоне.

До этого в Костроме во время спортивных соревнований скончалась 18-летняя студентка из Ярославской области. Трагедия произошла на волейбольном матче. Девушке внезапно стало плохо, она потеряла сознание и упала.

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
