Раскрыта судьба пассажира, из-за которого самолет экстренно сел в Румынии Пассажира рейса Петербург — Стамбул не удалось спасти

Пассажира самолета Airbus A321, летевшего в Стамбул, не удалось спасти, сообщил Telegram-канал Mash. Он скончался прямо на борту после экстренной посадки в Бухаресте.

Через два часа после взлета авиалайнер подал сигнал бедствия из-за того, что у одного из пассажиров, 60-летнего мужчины, находившегося в хвосте самолета, произошла клиническая смерть. После приземления медики пытались реанимировать его прямо в салоне, однако их усилия не увенчались успехом.

Свидетели происшествия сообщили, что мужчина плохо себя чувствовал еще во время полета. На борту не оказалось ни одного врача, поэтому первую помощь оказывали сотрудники авиакомпании Pegasus.

Пассажиры оставались на борту около двух часов. Им предоставили воду и шоколад, после чего вывели в здание аэропорта.

