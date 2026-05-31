Лукашенко поймал Пашиняна на «газовой» лжи для армянского народа Лукашенко назвал враньем слова Пашиняна о новом транзите газа через Армению

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал враньем слова армянского премьер-министра Никола Пашиняна об организации нового транзита газа через Армению, сообщает БелТА. На саммите ЕАЭС в Астане он поинтересовался, откуда и по каким трубам пойдет топливо, кто его предоставит и за какие деньги. Лукашенко добавил, что внятных и реалистичных ответов на эти вопросы нет.

Недавно я услышал из заявления Пашиняна: «Вот, через нас трубы пойдут, и нам будут платить газом. И газа, и денег будет много». Слушайте, когда это еще будет — вопрос, — сказал белорусский лидер.

Лукашенко также обратил внимание, что сейчас Россия продает Армении беспошлинно природный газ по цене примерно $150–160 (10–11 тыс. рублей) за тысячу кубометров. При этом на рынке Евросоюза газ стоит $550–650 (39–46 тыс. рублей) за тысячу кубометров, указал он.

Вот только природный газ. Я больше ни о чем не говорю. Это какая выгода? О деньгах если говорить, — пояснил президент.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия видит парад заключенных Арменией деклараций со странами ЕС, которые стремятся нанести Москве «стратегическое поражение». По словам дипломата, Россия отмечает демонстративное попустительство Еревана западной кампании по разжиганию антироссийских настроений.