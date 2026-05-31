31 мая 2026 в 15:03

Россиянам напомнили о важности иконы «Троица» Рублева

Депутат Иванов: молитва иконе «Троица» дарует мир и единство

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Молитва иконе «Троица» дарует мир и единство, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, в праздник святыни 31 мая икона используется для совершения молебна.

Святой Троице молятся о даровании мира и единства — в семье, в обществе, в государстве. Молятся о просвещении ума, о даровании мудрости, об избавлении от сомнений и ересей. Молятся о любви — той самой любви, которая, по слову апостола, «есть Бог». И конечно, молятся о прощении грехов и о спасении души. В день Святой Троицы (Пятидесятницы), когда Церковь вспоминает сошествие Святого Духа на апостолов, эта икона выносится на аналой в центр храма, и перед ней совершается молебен, — заявил он.

Иванов отметил, что уникальность иконы кисти Рублева заключена в каноничности образа. По его словам, автор отрекся от бытовых деталей для передачи духовной значимости своей работы.

Икона «Святая Троица», написанная в первой четверти XV века для Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, стала не просто образцом для подражания — она была признана Стоглавым собором 1551 года единственно верным каноническим образом Божественного Триединства. Прежде всего — в отказе от бытовых подробностей. До Рублева иконы на этот сюжет, называвшиеся «Гостеприимство Авраама». Иконописец убирает все земное, чтобы показать духовное. В основе композиции иконы лежит круг — символ вечности и единства, — резюмировал он.

Ранее Иванов заявил, что постоянное стремление к самосовершенствованию отдаляет людей от Бога. По его словам, духовное развитие человека достигается через очищение его сердца от страстей.

Александрина Гуловская
